• Не нужно ставить достижения ребенка выше него

Поймите, что вам важнее – отметки или дружба с ребенком. Когда вы зададите себе этот вопрос, поймете, что на самом деле важнее чувства ребенка, ваш с ним контакт, а не отметки.

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Если вам все-таки очень важен момент успеваемости в школе, то спокойно помогите ребенку разобраться с учебой. Или найдите репетитора.

• Нельзя реализовывать свои мечты через ребенка

Если вы хотели быть гимнасткой, но не стали, то не нужно заставлять ребенка заниматься этим. Поймите, что это ваше желание, а у него непременно есть свое. Ребенок должен реализовать личную миссию, а не вашу.

• Не нарушайте границы ребенка

Приучите себя стучаться в комнату к ребенку, не рыться в шкафу без разрешения, не решать за него, что он будет есть, если это не угрожает его жизни.



Личное пространство ребенка / Фото ParentMap

Так вы научите ребенка выстраивать свои личные границы. Это поможет ему жить в современном мире. Если вы будете нарушать личное пространство, то и все остальные потом тоже будут это делать.

• Не смотрите на ребенка сверху вниз

Не нужно создавать модель "я тут взрослый, я все знаю лучше тебя". Смотрите на ребенка, как на равного себе человека. Разговаривайте и объясняйте ему соответствующим образом. Выслушивайте его мнение, учитывайте пожелания.

• Показывайте собственным примером

Если вы разбрасываете носки, то не ждите, что ребенок будет собирать их за собой. Воспитывайте себя и подавайте правильный пример. Дети считывают все наши черты. Знайте, что есть зеркальные нейроны, с помощью которых ребенок полностью копирует поведение своих родителей.

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Обратите внимание: если вы на него кричите то, возможно, видите в нем ту часть себя, которую не принимаете? И ссоритесь именно с ней. Ребенок – это ваше отражение.