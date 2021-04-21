Родители не просто так имеют страх того, что ребенок много времени проводит в гаджетах, в частности в социальных сетях. Ведь есть риски кибербуллинга, мошенников или сообществ, которые могут негативно влиять на жизнь мальчиков и девочек.

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Почему детям нравится виртуальный мир

Если ребенок имеет определенный внутренний дискомфорт, он реагирует попыткой скрыться. Его не интересует окружения, не имеет взаимопонимания с родителями, случаются трудности в общении с друзьями – в таком случае шансы погружения в виртуальный мир увеличиваются.



Погружение в виртуальный мир / Фото Softonic

Кроме этого, родители сами покупают детям гаджеты, потому что им так удобнее. Например, когда приходят измученные с работы, а ребенок сидит чем-то занят и не надоедает вопросами. К тому же не нужно придумывать развлечения и чем-то заинтересовать его.

Ситуация может дойти до критической точки – ребенку не интересно ничего, кроме виртуального мира. И тот комфорт, который создавали родители, превращается в проблему.

Какие должны быть действия родителей

Главное не стоит выбирать стратегию жестких ограничений. Часто родители прибегают к этому методу, ожидая быстрый результат. На самом деле этим можно только ухудшить ситуацию, получив стресс, разрушенные отношения и постоянные конфликты.

Родителям лучше не запрещать, а попробовать предложить какую-то интересную альтернативу.

• Домашние дела. Удивлены? На самом деле множество детей охотно готовить вместе с родителями обед. Кроме того, это прекрасная возможность провести время вместе.

• Сюжетно-ролевые игры. Дети 3 – 6 лет очень любят играть, примеряя на себя разные роли. Здесь придется уделить ребенку время и поиграть с ним, однако вы точно егозаинтересуете.

• Настольные игры. Их сейчас великое множество, поэтому легко можно найти то, что понравится, как взрослым, так и детям. Выбирайте интересную игру для семьи и проводите веселые вечера вместе.



Игры с детьми / Фото Richmond Family Magazine​

• Музеи, кино, театры. Это способ расширить кругозор ребенка и получить новые знания.

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• Семейные традиции. На самом деле самое важное для ребенка – это внимание и время родителей. Наслаждайтесь общением с ребенком, пока он еще маленький и живет вместе с вами.