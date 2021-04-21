Батьки не просто так мають страх того, що дитина багато часу проводить у гаджетах, зокрема у соціальних мережах. Адже є ризики кібербулінгу, шахраїв чи спільнот, які можуть негативно вливати на життя хлопчиків та дівчат.

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Чому дітям подобається віртуальний світ

Якщо дитина має певний внутрішній дискомфорт, вона реагує намаганням сховатися. Її не цікавить оточення, не має порозуміння з батьками, трапляються складнощі у спілкуванні з друзями – в такому випадку шанси занурення у віртуальний світ збільшуються.

Занурення у віртуальний світ / Фото Softonic

Крім цього, батьки самі купують дітям гаджети, бо їм так зручніше. Наприклад, коли приходять змучені з роботи, а дитина сидить чимось зайнята та не набридає питаннями. До того ж не потрібно вигадувати розваги та чим зацікавити її.

Ситуація може дійти до критичної точки — дитині не цікаво нічого, окрім віртуального світу. Й той комфорт, який створювали батьки, перетворюється на проблему.

Які мають бути дії батьків

Головне не варто обирати стратегію жорстких обмежень. Часто батьки вдаються до цього методу, очікуючи на швидкий результат. Насправді ж цим можна тільки погіршити ситуацію, отримавши стрес, зруйновані відносини та постійні конфлікти.

Батькам краще не забороняти, а спробувати запропонувати якусь цікавішу альтернативу.

• Домашні справи. Здивовані? Насправді безліч дітей залюбки готуватимуть разом із батьками обід. Крім цього, це чудова нагода провести час разом.

• Сюжетно-рольові ігри. Діти 3 – 6 років надзвичайно люблять грати, приміряючи на себе різні ролі. Тут доведеться приділити дитині час та погратися з нею, проте ви точно її зацікавите.

• Настільні ігри. Їх зараз безліч, тому легко можна знайти те, що сподобається, як дорослим, так і дітям. Обирайте найцікавішу гру для родини та проводьте веселі вечори разом.

Ігри з дітьми / Фото Richmond Family Magazine

• Музеї, кіно, театри. Це чудовий спосіб розширити кругозір дитини та здобути нові знання.

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• Сімейні традиції. Насправді найважливіше для дитини — це увага та час батьків. Насолоджуйтеся спілкуванням з дитиною, поки вона ще маленька і живе разом із вами.