Особое место среди общих положений новорожденных занимает синдром повышенной нейро-рефлекторной возбудимости, для определения которого используют термины – "нервный ребенок", "церебральная ребенок" или синдром "беспокойного ребенка".

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Среди причин формирования неспокойного ребенка, кроме патологии беременности, родов и заболеваемости родителей, имеет значение также, какой образ жизни ведут взрослые. Ведь это также приводит к ухудшению здоровья.

Какие симптомы у ребенка на первом году жизни:

Беспокойство в течение дня и во время сна.

Тремор подбородка и конечностей.

Повышенный мышечный тонус и периостальные рефлексы.

Устойчивые врожденные рефлексы новорожденных.



Здоровье ребенка / Фото Daily Express​

Какие симптомы у детей, старше 1 года:

Ребенок не может играть в тихие, спокойные игры.

Бегает, вертится, пытается куда-то залезть в недопустимых ситуациях.

Часто находится в постоянном движении, "будто к нему прицепили мотор".

Не сидит спокойно, когда требуется.

Скачет, крутится, сидя на месте.

Осуществляет лишние движения кистями и стопами (бесцельная двигательная активность).

Демонстрирует говирливисть.

Лечение указанной категории детей проводится различными специалистами в разных направлениях. Наиболее необходимы помощь психологов, психиатров, логопедов, педагогов.

Следует констатировать, что перечисленные специалисты начинают заниматься с детьми после 5-летнего возраста. Основная тяжесть диагностики и терапии ложится на неврологов, к которым родители и обращаются в первую очередь.

Как родители могут помочь ребенку

• Установить четкие правила того, что можно и чего нельзя делать, четкая организация режима дня, внеурочных занятий.

• Физическая активность. Поскольку гиперактивные дети имеют много "лишней энергии", которую необходимо сжечь, то активные виды спорта пойдут ему на пользу.

• Нормализация сна. Достаточный, полноценный сон помогает уменьшить симптомы синдрома гиперактивности.

• Прогулки свежим воздухом – нужны не только для общего укрепления организма, но и способны уменьшать проявления синдрома гиперактивности.

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• Рациональное питание – полезным для вашего ребенка будет частое питание небольшими порциями, исключения острой, жареной, жирной пищи, кофеина, употребление минерально-витаминных добавок.

• Не забывайте о себе. Родителям гиперактивных детей стоит устраивать себе выходные и не стесняться просить о помощи в уходе за детьми своих родных. Положительная психологическая обстановка в семье играет очень важную роль.