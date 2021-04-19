Особое место среди общих положений новорожденных занимает синдром повышенной нейро-рефлекторной возбудимости, для определения которого используют термины – "нервный ребенок", "церебральная ребенок" или синдром "беспокойного ребенка".
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Среди причин формирования неспокойного ребенка, кроме патологии беременности, родов и заболеваемости родителей, имеет значение также, какой образ жизни ведут взрослые. Ведь это также приводит к ухудшению здоровья.
Какие симптомы у ребенка на первом году жизни:
- Беспокойство в течение дня и во время сна.
- Тремор подбородка и конечностей.
- Повышенный мышечный тонус и периостальные рефлексы.
- Устойчивые врожденные рефлексы новорожденных.
Здоровье ребенка / Фото Daily Express
Какие симптомы у детей, старше 1 года:
- Ребенок не может играть в тихие, спокойные игры.
- Бегает, вертится, пытается куда-то залезть в недопустимых ситуациях.
- Часто находится в постоянном движении, "будто к нему прицепили мотор".
- Не сидит спокойно, когда требуется.
- Скачет, крутится, сидя на месте.
- Осуществляет лишние движения кистями и стопами (бесцельная двигательная активность).
- Демонстрирует говирливисть.
Лечение указанной категории детей проводится различными специалистами в разных направлениях. Наиболее необходимы помощь психологов, психиатров, логопедов, педагогов.
Следует констатировать, что перечисленные специалисты начинают заниматься с детьми после 5-летнего возраста. Основная тяжесть диагностики и терапии ложится на неврологов, к которым родители и обращаются в первую очередь.
Как родители могут помочь ребенку
• Установить четкие правила того, что можно и чего нельзя делать, четкая организация режима дня, внеурочных занятий.
• Физическая активность. Поскольку гиперактивные дети имеют много "лишней энергии", которую необходимо сжечь, то активные виды спорта пойдут ему на пользу.
• Нормализация сна. Достаточный, полноценный сон помогает уменьшить симптомы синдрома гиперактивности.
• Прогулки свежим воздухом – нужны не только для общего укрепления организма, но и способны уменьшать проявления синдрома гиперактивности.
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• Рациональное питание – полезным для вашего ребенка будет частое питание небольшими порциями, исключения острой, жареной, жирной пищи, кофеина, употребление минерально-витаминных добавок.
• Не забывайте о себе. Родителям гиперактивных детей стоит устраивать себе выходные и не стесняться просить о помощи в уходе за детьми своих родных. Положительная психологическая обстановка в семье играет очень важную роль.