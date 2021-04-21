Физическое наказание очень негативно влияет на психику ребенка. Оно может привести к целому ряду психологических и эмоциональных проблем еще в детстве.

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Несмотря на многочисленные кампании, направленные на полный отказ от физического наказания, этот метод воспитания остается одним из наиболее распространенных. Его сторонники убеждены, что этот мгновенно заставляет ребенка хорошо себя вести.



Физическое наказание детей / Фото The Sun

Какие последствия физического воспитания ребенка

• Усугубляет самооценку ребенка. Сын или дочь, которых постоянно наказывают, становятся неуверенными в себе и трусливыми. К тому же им труднее адаптироваться в обществе, чем их ровесникам, которые растут в здоровой среде.

• Ограничивает свободу ребенка. При этом приучает ребенка слепо подчиняться словам и приказам родителей.

• Усугубляет эмоциональное развитие ребенка и провоцирует развитие таких негативных эмоций, как душевная боль, печаль и чрезмерная нервозность.



Ухудшает эмоциональное развитие ребенка / Фото GreatSchools​

• Создает коммуникационный барьер между родителями и детьми, который может длиться все детство и даже остаться во взрослой жизни.

• Может вызвать у ребенка чувство одиночества, пренебрежения со стороны родителей и недостатка внимания.

• Приводит к агрессивному поведению или насилию в отношениях ребенка с друзьями и одноклассниками.

• Влияет на успехи ребенка в учебе. Если родители часто наказывают детей, то у сына или дочери снижается уровень креативности, ухудшается способность демонстрировать искренние чувства и падает уровень эмоционального интеллекта.

• Нарушение психического равновесия ребенка и ухудшение его когнитивной функции.



Ухудшение психического равновесия / Фото The Jakarta Post​

• Если ребенок часто сталкивается с физическим наказанием, он начинает воспринимать жестокость как единственно возможный способ решения конфликтов. На самом деле очень много детей, которых наказывали в детстве силой, вырастают жестокими людьми.

• Развитие проблемы в общении с другими людьми во взрослом возрасте, в частности склонность к повреждению чужого имущества, краж, общественных правонарушений и вандализма.

• Изменение личностных черт, резкие перепады настроения и нарушения сна. Очень часто причиной этих нарушений является повышение уровня кортизола (гормона стресса) в организме, что со временем может привести к развитию нейробиологических расстройств.

Последствия физического наказания детей – это прежде всего ухудшение эмоционального и психологического развития молодого поколения. Именно поэтому важно искать другие методы воспитания детей и пытаться найти общий язык с сыном или дочкой.

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Положительные техники воспитания детей предусматривают похвалу за хорошее поведение, игнорирование некоторых плохих поступков и привлечения внимания ребенка к тому, что именно он сделал не так.