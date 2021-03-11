Конечно, не существует такого понятия как плохой ребенок. Однако есть поведение, с которым родителям трудно справиться. Психологи говорят, что его можно скорректировать с помощью позитивного воспитания.

Доктор медицинских наук Дэвид Гродберг утверждает, что внедрение позитивных стратегий помогает родителям снизить уровень собственного стресса, что в свою очередь создает более симбиотическую домашнюю среду.

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Как выглядит позитивное родительство и как оно должно развиваться по мере взросления ваших детей? Вот 7 рекомендованных врачом практик.

Похвала, похвала и еще больше похвалы

Чтобы усилить хорошее поведение, доктор Гродберг советует родителям создать тройку похвалы, которая включает такие действия:

проявите энтузиазм;

будьте конкретны в отношении того, что вы хвалите;

добавьте невербальный компонент, такой как "пятерка" или объятия.

Стать экспертом в использовании похвалы дает родителям мощный инструмент, которым они могут воспользоваться, чтобы сосредоточиться на позитивном поведении своего ребенка и укрепить его, чтобы оно со временем не исчезло,

– говорит доктор Гродберг.

По мере взросления важно приспосабливать свои похвалы в соответствии с потребностями ребенка в развитии и повышенной автономии. Например, энтузиазм может слегка уменьшиться, а невербальная составляющая может перерасти в тонкую мимику.

Сосредоточьтесь на позитивном поведении

"Перестань это делать", – очень часто взрослые говорят своим детям. Однако вместо того, чтобы сказать "не кричи на свою сестру!", вы можете попросить ребенка говорить спокойно. А когда он это сделает, похвалить его. Это особенно важно, когда дети растут и становятся более независимыми и самосознательными. Если детям только указывать на их негативное поведение, это может помешать развитию здоровой самооценки и уверенности.



Делайте акцент на позитивном поведении детей / Фото Рopsugar

Модель спокойного поведения

Будьте хорошим примером для своего ребенка на каждом этапе его развития. В эти трудные времена для родителей важно заботиться о себе и управлять своим уровнем стресса.

Очень трудно моделировать спокойствие для детей, когда ты сам неспокойный,

– говорит Гродберг.

Помните, что от рождения до взрослого возраста немало знаний дети получают именно благодаря наблюдению.

Убедитесь, что основные потребности ребенка удовлетворены

Когда ваш распорядок дня летит кувырком, доктор Гродберг рекомендует родителям проверить основные потребности своего ребенка. Они могут быть просто голодными, усталыми или чрезмерно или недостаточно возбужденными. Все эти вещи непосредственно влияют на толерантность ребенка. По мере взросления детей вы можете ожидать, что они скажут вам о том, чего им не хватает. Но пока они этому не научились, храните такой себе список основных потребностей и каждый раз сверяйте их, когда не можете понять, почему ваш ребенок так плохо себя ведет.



Проследите, удовлетворены ли основные потребности вашего ребенка / Фото pexels

Таблица вознаграждений

Создание последовательной системы вознаграждений и укрепление позитивного поведения ваших детей – все это часть хорошей родительской стратегии. Маленьких детей можно награждать увлекательными наклейками. Вознаграждением также могут служить желаемые вещи, деятельность или какие-то привилегии.

По мере взросления детей система вознаграждений может перерасти на получение права поиграть на компьютере или в телефоне, либо предоставление доступа к другим видам деятельности или предметам.

Проведите со своим ребенком время один на один

Доктор Гродберг всегда поощряет семьи расставлять приоритеты с глазу на глаз. Дети старшего возраста и их родители могут непреднамеренно застрять в циклах негативных взаимодействий. А увеличение времени, проведенного один на один с вашим ребенком, может помочь создать новое поле для восстановления связи.

Когда связь между родителями и детьми сильнее, появляется больше сопереживания, терпения, любви и уважения друг к другу. Попробуйте вместе читать книгу и размышлять над содержанием рассказа. Когда дети станут старше, такие беседы можно проводить во время совместного просмотра шоу или фильмов.



Проводите время один на один со своим ребенком, чтобы восстановить связь между вами / Фото pexels

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Сделайте позитивное воспитание вашим первым рубежом защиты

Доктор Гродберг говорит, что из-за стресса от пандемии теперь можно наблюдать беспрецедентное количество детей, страдающих от значительных истерик и вспышек гнева. Именно поэтому позитивное воспитание может стать вашим рубежом защиты.



Положительное родительство является первым рубежом защиты / Фото pexels

Хорошо то, что такой метод воспитания является гибким. Его можно адаптировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями вашего ребенка на каждом этапе его развития. К счастью, в интернете много книг и много информации об этой методике воспитания. Однако, если вы чувствуете, что поведение вашего ребенка является слишком сложным для того, чтобы вы могли решить его самостоятельно, всегда рекомендуется искать поддержки специалиста.