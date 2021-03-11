Звичайно, не існує такого поняття як погана дитина. Однак є поведінка, з якою батькам важко впоратися. Психологи кажуть, що її можна скорегувати за допомогою позитивного виховання.

Доктор медичних наук Девід Гродберг стверджує, що впровадження позитивних стратегій допомагає батькам знизити рівень власного стресу, що своєю чергою створює більш симбіотичне домашнє середовище.

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Як виглядає позитивне батьківство та як воно має розвиватися у міру дорослішання ваших дітей? Ось 7 рекомендованих лікарем практик.

Похвала, похвала та ще більше похвали

Щоб підсилити хорошу поведінку, доктор Гродберг радить батькам створити трійку похвали, яка включає такі дії:

проявіть ентузіазм;

будьте конкретні щодо того, що ви хвалите;

додайте невербальний компонент, такий як "п’ятірка" або обійми.

Стати експертом у використанні похвали дає батькам потужний інструмент, яким вони можуть скористатися, щоб зосередитись на позитивній поведінці своєї дитини та зміцнити її, щоб вона з часом не зникла,

– каже доктор Гродберг.

У міру дорослішання важливо пристосовувати свої похвали відповідно до потреб дитини у розвитку та підвищеної автономії. Наприклад, ентузіазм може злегка зменшитися, а невербальна складова може перерости в тонку міміку.

Зосередьтеся на позитивній поведінці

"Перестань це робити", – дуже часто дорослі говорять своїм дітям. Однак замість того, щоб сказати "не кричи на свою сестру!", ви можете попросити дитину говорити спокійно. А коли вона це зробить, похвалити її. Це особливо важливо, коли діти ростуть і стають більш незалежними та самосвідомими. Якщо дітям лише вказувати на їхню негативну поведінку, це може завадити розвитку здорової самооцінки та впевненості.



Робіть акцент на позитивній поведінці дітей / Фото Рopsugar

Модель спокійної поведінки

Будьте гарним прикладом для своєї дитини на кожному етапі її розвитку. У ці важкі часи для батьків важливо піклуватися про себе та керувати власним рівнем стресу.

Дуже важко моделювати спокій для дітей, коли ти сам неспокійний,

– каже Гродберг.

Пам’ятайте, що від народження до дорослого віку чимало знань діти отримують саме завдяки спостереженню.

Переконайтеся, що основні потреби вашої дитини задоволені

Коли ваш розпорядок дня летить шкереберть, доктор Гродберг рекомендує батькам перевірити основні потреби своєї дитини. Вони можуть бути просто голодними, втомленими або надмірно чи недостатньо збудженими. Усі ці речі безпосередньо впливають на толерантність дитини. У міру дорослішання дітей ви можете очікувати, що вони скажуть вам про те, чого їм бракує. Але поки вони цього не навчилися, зберігайте такий собі список основних потреб і щоразу звіряйте їх, коли не можете збагнути, чому ваша дитина так погано поводиться.



Прослідкуйте, чи задоволені основні потреби вашої дитини / Фото pexels

Таблиця винагород

Створення послідовної системи винагород та зміцнення позитивної поведінки ваших дітей – все це частина хорошої батьківської стратегії. Маленьких дітей можна нагороджувати захоплюючими наклейками. Винагородою також можуть служити бажані речі, діяльність або якісь привілеї.

У міру дорослішання дітей система винагород може перерости на отримання права погратися на комп’ютері чи в телефоні, або надання доступу до інших видів діяльності чи предметів.

Проведіть зі своєю дитиною час сам на сам

Доктор Гродберг завжди заохочує сім'ї розставляти пріоритети віч-на-віч. Діти старшого віку та їхні батьки можуть ненавмисно застрягти в циклах негативних взаємодій. А збільшення часу, проведеного сам на сам з вашою дитиною, може допомогти створити нове поле для відновлення зв'язку.

Коли зв’язок між батьками та дітьми міцніший, з’являється більше співпереживання, терпіння, любові та поваги один до одного. Спробуйте разом читати книгу та розмірковувати над змістом розповіді. Коли діти стануть старшими, такі бесіди можна проводити під час спільного перегляду шоу чи фільмів.



Проводьте час сам на сам зі своєю дитиною, щоб відновити зв'язок між вами / Фото pexels

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Зробіть позитивне виховання вашим першим рубежем захисту

Доктор Гродберг каже, що внаслідок стресу від пандемії зараз можна спостерігати безпрецедентну кількість дітей, які страждають від значних істерик та спалахів гніву. Саме тому позитивне виховання може стати вашим рубежем захисту.



Позитивне батьківство є першим рубежем захисту / Фото pexels

Добре те, що такий метод виховання є гнучким. Його можна адаптувати відповідно до індивідуальних уподобань вашої дитини на кожному етапі її розвитку. На щастя, в інтернеті є багато книг та велика кількість інформації про цю методику виховання. Однак, якщо ви відчуваєте, що поведінка вашої дитини є надто складною для того, щоб ви могли вирішити її самостійно, завжди рекомендується шукати підтримки спеціаліста.