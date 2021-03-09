Дети благодаря развитому воображению могут создавать себе вымышленных друзей. Иногда это просто игра фантазии, а иногда – признак неудовлетворенных потребностей.

Преимущественно невидимым другом может быть персонаж того же пола, что и автор фантазии. Кроме того, это могут быть не только люди, но и животные или даже неодушевленные предметы, которые внезапно "ожили" в воображении маленького фантазера.

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Если попросить малыша описать своего "друга", то он, скорее всего, присвоит ему черты родителей, знакомых детей или персонажей из мультфильмов или сказок.

Когда может появиться воображаемый друг

Детская фантазия наиболее активно развивается в период от 3 до 5 лет. И примерно в этом возрасте абстрактные мечты получают ощутимые формы в виде вымышленных персонажей.

Степень детализации "друга", его поведение и манера речи зависят от жизненного опыта автора фантазии. Ребенок в своих иллюзиях воспроизводит то, что видит каждый день. Поэтому часто вымышленный друг похож на кого-то из близких – по характеру, по внешним описанием.



Воображаемые друзья ребенка / Фото Metro Parent

Такая дружба может длиться от 1 до 3 лет. Персонажи могут меняться, исчезать и появляться вновь. Однако до 7 лет ребенок переходит на новый уровень социальной активности, а именно идет в школу, посещает кружки, секции. Так реальное общение постепенно вытесняет потребность в вымышленном друге.

Почему ребенок придумывает себе друзей

В психологии воображаемый друг рассматривается как признак развитой фантазии или как симптом недостатка внимания родных, дефицита общения и других важных для ребенка вещей. Задача родителей – разобраться в причинах появления невидимого компаньона.

• Одиночество. Некоторые дети буквально сохнут от недостатка общения. Экстравертам, активным и коммуникабельным малышам необходима компания. Если такого ребенка замкнуть дома с бабушкой или няней, то вскоре он найдет утешение в общении с воображаемым другом.



Детское одиночество / Фото Good Housekeeping

• Спасательное общение. В авторитарных родителей дети привыкли к тотальным запретам, давлению, морали. Жить в такой атмосфере очень сложно. Единственное спасение – наличие невидимого друга, с которым можно поиграть и поговорить в любое время.

• Замещение. Воображаемый друг появляется внезапно в критической для ребенка ситуации. Например, сын разбил мамину любимую чашку, но очень боится наказания. Именно поэтому он придумывает, что это сделал не он, а его воображаемый друг.

• Гиперопека. Некоторые родители буквально душат своих детей заботой. Подавляют их "я", навязывают свои желания, ограничивают свободу, утверждая, что это из-за любви и желания защитить от жестокого мира. Чтобы вырваться из душных объятий взрослых, дети создают в своем воображении не просто друзей, а целые вселенные.

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• Скрытые желания. Ребенок наделяет воображаемого друга теми чертами характера, которыми сам не обладает. Так он компенсирует собственные недостатки, пытается избавиться от комплексов.