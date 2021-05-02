Кэти Лайтфу опубликовала видео, который мгновенно разлетелось социальными сетями. На нем ее маленькая дочь во всем видит антисептики для рук, например, в цветочной клумбе или фонарном столбе.

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Копируя взрослых, девочка подносит ручки ко всем предметам. Она уверена, что после таких ее действий, обязательно должен появиться антисептик, которым можно будет обработать руки.

Пользователи стали активно комментировать видео. Часть родителей увидели в девочке своих детей.

"Она замечательная, но так грустно, что детям приходится расти в таком мире".

"Моя 5-летняя внучка играя с куклами, говорит им: "Соблюдайте дистанцию в 2 метра".

"В детском саду, который посещает моя внучка, дети меряют друг другу температуру кусочками коры деревьев".

"Эта маленькая девочка более ответственная, чем многие взрослые".

Смотрите видео: как девочка видит во всем антисептик