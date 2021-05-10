Мама наряджала свою доньку в різноманітні костюми, перетворюючи її в супергероїв, зірок фільмів та інших персонажів.

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"Джоуї спала дуже глибоко, тому я подумала, що буде весело приміряти їй різні смішні образи. Потім я надіслала ці фотографії батькам та друзям", – пригадала Лаура Ізумікава.

Як результат це перетворилося у постійний творчий процес. Мама створювала образи з речей, які були вдома або позичала у друзів.

Дивіться фото: які образи вигадала молода мама для доньки

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Зараз дівчинка вже виросла й тепер самостійно позує в маминих туфлях, поки та вибирає костюм для молодшої доньки.