Папа 3-летней Ави поделился роликом в социальных сетях, где он собрал более миллиона просмотров.

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"Ей было трудно сидеть дома во время пандемии COVID-19. Однако у нее появился друг. Его зовут Ян – он наш почтальон. Каждый день в течение нескольких минут они танцуют", – написал отец.

На видео можно увидеть, что девочка танцует дома на диване, а почтальон в этот момент делает похожие движения на улице. Кроме того, необычный ритуал заметили и соседи, которые также записали танец Яна на видео.

Смотрите видео: как почтальон танцует с девочкой

Он замечательный почтальон и удивительный человек. Он машет всем и всегда с улыбкой на лице. Он действительно помогает ей и всем нам преодолеть эту пандемию,

– отметил отец девочки.

У Яна появилось много поклонников в социальных сетях. Кроме того, что почтальон танцует с детьми, он еще и известен тем, что играет с собаками в домах на своем маршруте.



Почтальон / Фото инстаграм

Люди отметили, что своими действиями мужчина заставляет всех "улыбнуться даже в это трудное время".