Мать звала на помощь и не знала, что делать, ведь ребенок посинел и не дышал. Пока сотрудники ресторана и отец звонили спасателям, Севион пытался помочь малышу, проводя сердечно-легочную реанимацию. Соответствующие уроки подростку давали в школе.

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"Я взял малыша и положил его на стол. Ребенок посинел, поэтому я решил сделать СЛР (сердечно-легочную реанимацию – 24 канал). Когда малыш начал плакать, я понял, что теперь его легкие наполняются кислородом. Цвет лица нормализовалось, и в этот момент приехала скорая помощь", – вспомнил Севион Харрис.

За спасение ребенка подростка поблагодарили не только родители, но и администрация школы, которая опубликовала пост на официальной странице учебного заведения в социальных сетях.

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Севион Харрис получил сертификат CPR (сердечно-легочная реанимация) в рамках программы профессионального и технического образования средней школы Crestview. После окончания школы подросток планирует поступить в университет, чтобы учиться на врача-травматолога.