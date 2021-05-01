Майк и Эми встречались 2,5 года, были неофициально помолвлены и даже назначали дату свадьбы. Однако мужчина решил сделать еще одно предложение. Ведь в первый раз он не успел вовремя забрать кольцо у ювелира.

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Мужчина решил, что предложение должно быть оригинальным, поэтому устроил фальшивую чрезвычайную ситуацию. Для этого он попросил помощи у беременной знакомой и у нескольких пожарных.

В день, когда Майк должен был делать предложение, он показал Эми фейковое фото из программы Citizen для отслеживания преступлений и чрезвычайных ситуаций. В сообщении говорилось, что у женщины вот-вот начнутся роды недалеко от того места, где гуляла пара. Влюбленные немедленно бросились помочь.

Пока Эми узнавала о состоянии беременной, которая сидела на скамейке в окружении пожарных, Майк встал на одно колено перед возлюбленной. Когда она повернулась и увидела своего жениха с кольцом, то поняла, что вся эта ситуация выдумка.



Кто помогал организовать предложение / Фото New York Post

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Хоть Майк снова услышал от любимой "да", но мужчина предупредил, что не советовал бы другим повторять эту идею, если не уверены в чувстве юмора девушки.

Смотрите видео: как Майк делал предложение