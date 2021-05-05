Мати кликала на допомогу й не знала, що робити, адже дитина посиніла й не дихала. Поки співробітники ресторану та батько дзвонили рятувальникам, Севіон намагався допомогти малюкові, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Відповідні уроки підлітку давали в школі.

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"Я взяв малюка і поклав його на стіл. Дитина посиніла, тому я вирішив зробити СЛР (серцево-легеневу реанімацію – 24 канал). Коли малюк почав плакати, я зрозумів, що тепер його легені наповнюються киснем. Колір обличчя нормалізувався, і в цей момент приїхала швидка допомога", – пригадав Севіон Харріс.

За порятунок дитини підлітку подякували не тільки батьки, а й адміністрація школи, яка опублікувала пост на офіційній сторінці навчального закладу в соціальних мережах.

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Севіон Харріс отримав сертифікат CPR (серцево-легенева реанімація) в рамках програми професійної та технічної освіти середньої школи Crestview. Після закінчення школи підліток планує вступити до університету, щоб навчатися на лікаря-травматолога.