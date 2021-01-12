Для того, чтобы развить в ребенке интеллектуальный, эмоциональный и социальный потенциал, родителям нужно понять, как работает детское воображение. Оно помогает малышу формировать уникальные идеи, развивает его социально и эмоционально, повышает уверенность в себе.

Первым шагом к развитию творческих способностей и интеллектуального потенциала является развитие воображения. Ведь оно способствует формированию познавательной и эмоциональной сфер ребенка, помогает генерировать творческие идеи и решать проблемы. Об этом сообщили в издании Child develop.

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Как развить у ребенка воображение

► Истории

Дети имеют врожденную любовь к различным историям. Поскольку рассказы основаны на представлении, дети не просто слышат и рассказывают истории, они их проживают. Каждый эпизод происходит с ними в их воображении. Именно так у детей развивается творчество.

Что делать:

обсуждайте с ребенком сцены из книг и фильмов, придумывайте вместе с ним альтернативные окончания;

совместно выдумывайте истории;

вместе с ребенком представьте себя героями фильма или книги и придумайте собственный сюжет;

если ваш ребенок еще маленький, читайте ему книги с картинками. Особое внимание уделите рассмотрению иллюстраций;

используя истории, помогите ребенку учить новые слова, географические названия и узнавать об исторических событиях.

► Искусство

Детские рисунки – это первые попытки проявить творчество. Часто родители предпочитают обучать ребенка основам различных наук, чем развивать у него творческие способности. Однако признание творчества ребенка способствует его самовыражению, развивает в нем творческое мышление и укрепляет чувство собственного достоинства.



Детское творчество / Фото First Five Years

Что делать:

дайте ребенку необходимые инструменты для рисования и лепки;

запишите ребенка в художественную школу;

водите его на выставки, в музеи и т.д.;

не критикуйте работы ребенка, не навешивайте на них ярлыки. Просто наблюдайте;

не пытайтесь рационализировать. Если ребенок считает, что солнце необязательно должно быть желтым – это его право,

позвольте ребенку использовать для творчества все, что ему доступно. В качестве полотна может быть картонная коробка или старая ваза;

рассматривайте вместе с ребенком художественные альбомы с репродукциями картин.

► Игры на развитие воображения

Согласно исследованиям, если у ребенка нет возможности играть в игры на воображение, это ограничивает его способность к познанию, решениям проблем, социализации, а также способность к изучению языков, математики и других дисциплин.

Что делать:

предложите ребенку пересказать свою любимую историю, продолжить ее и добавить новые детали. Если у него будут трудности, предложите ему подумать, что в предложенной вами истории может произойти дальше;

дайте ребенку реквизиты для того, чтобы он мог разыгрывать придуманные ним сцены. Необязательно покупать что-то в специальных магазинах реквизитом могут быть мягкие игрушки, марионетки или что-то, собственноручно сделанное из бумаги. Если ребенок приглашает вас принять участие в пьесе – соглашайтесь;

купите или сделайте специальный реквизит для игр ребенка. Обычно дети любят играть в ресторан, магазин, больницу или кухню.



Игра в больницу / Фото The Spinoff

► Проявления интереса у ребенка

Дети интересуются всем в своем окружающей среде. Интерес способствует развитию их активного мышления, мотивирует изучать то, чего они еще не знают. Поэтому дети ставят так много вопросов.

Что делать:

ставьте ребенку открытые вопросы, чтобы он мог размышлять над ними;

задавайте вопросы, которые начинаются со слов "как", "почему", "а если";

давайте ребенку возможность удовлетворить любопытство. Если после похода в зоопарк он стал интересоваться тиграми, посмотрите вместе документальный фильм о тиграх и ответьте на все вопросы ребенка;

решайте вместе различные головоломки;

придумывайте рифмованные предложения;

посещайте новые места.

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Единственное, что может ограничить воображение вашего ребенка, – это ваша собственная фантазия. Почувствуйте себя ребенком, попробуйте посмотреть на мир его глазами.