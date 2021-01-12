Для того, щоб розвинути в дитині інтелектуальний, емоційний і соціальний потенціал, батькам потрібно зрозуміти, як працює дитяча уява. Вона допомагає малечі формувати унікальні ідеї, розвиває її соціально й емоційно, підвищує впевненість у собі.

Першим кроком до розвитку творчих здібностей та інтелектуального потенціалу є розвиток уяви. Адже вона сприяє формуванню пізнавальної та емоційної сфер дитини, допомагає генерувати творчі ідеї та розв'язувати проблеми. Про це повідомили у виданні Child develop.

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Як розвинути в дитини уяву

► Історії

Діти мають вроджену любов до різних історій. Оскільки розповіді ґрунтуються на уяві, діти не просто чують і розповідають історії, вони їх проживають. Кожен епізод відбувається з ними в їхній уяві. Саме так у дітей розвивається творчість.

Що можна робити:

обговорюйте з дитиною сцени з книг і фільмів, придумуйте разом із нею альтернативні закінчення;

спільно вигадуйте історії;

разом із дитиною уявіть себе героями фільму або книги і придумайте власний сюжет;

якщо ваша дитина ще маленька, читайте їй книги з картинками. Особливу увагу приділіть розгляданню ілюстрацій;

використовуючи історії, допоможіть дитині вчити нові слова, географічні назви та дізнаватися про історичні події.

► Мистецтво

Дитячі малюнки – це перші спроби виявити творчість. Часто батьки вважають за краще навчати дитину основ різних наук, ніж розвивати в неї творчі здібності. Однак визнання творчості дитини сприяє її самовираженню, розвиває в неї творче мислення і зміцнює почуття власної гідності.



Дитяча творчість / Фото First Five Years​

Що можна робити:

дайте дитині необхідні інструменти для малювання та ліплення;

запишіть дитину в художню школу;

водіть її на виставки, у музеї тощо;

не критикуйте роботи дитини, не навішуйте на них ярлики. Просто спостерігайте;

не намагайтеся раціоналізувати. Якщо дитина вважає, що сонце не обов'язково повинне бути жовтим – це її право;

дозвольте дитині використовувати для творчості все, що їй доступне. У ролі полотна може бути картонна коробка або стара ваза;

розглядайте разом із дитиною художні альбоми з репродукціями картин.

► Ігри на розвиток уяви

Згідно із дослідженнями, якщо в дитини немає змоги гратися в ігри на уяву, це обмежує її здатність до пізнання, вирішення проблем, соціалізації, а також здатність до вивчення мов, математики та інших дисциплін.

Що можна робити:

запропонуйте дитині переказати свою улюблену історію, продовжити її й додати нові деталі. Якщо вона матиме труднощі, запропонуйте їй подумати, що в запропонованій вами історії може статися далі;

дайте дитині реквізити для того, щоб вона могла розігрувати придумані нею сцени. Не обов'язково купувати щось у спеціальних магазинах: реквізитом можуть бути м'які іграшки, маріонетки або щось, власноруч зроблене з паперу. Якщо дитина запрошує вас взяти участь у п'єсі – погоджуйтеся;

купіть або зробіть спеціальний реквізит для улюблених ігор дитини. Зазвичай діти люблять гратися в ресторан, магазин, лікарню або кухню.



Гра у лікарню / Фото The Spinoff​

► Вияви цікавості в дитини

Діти цікавляться всім у своєму довкіллі. Цікавість сприяє розвитку їх активного мислення, мотивує вивчати те, чого вони ще не знають. Тому діти ставлять так багато запитань.

Що можна робити:

ставте дитині відкриті питання, щоб вона могла міркувати над ними;

ставте запитання, які починаються зі слів "як", "чому", "а якщо";

давайте дитині можливість задовольнити цікавість. Якщо після походу в зоопарк вона стала цікавитися тиграми, подивіться разом документальний фільм про тигрів і дайте відповідь на всі питання дитини;

вирішуйте разом різні головоломки;

придумуйте римовані речення;

відвідуйте нові місця.

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Єдине, що може обмежити уяву вашої дитини, – це ваша власна уява. Відчуйте себе дитиною, спробуйте подивитися на світ її очима.