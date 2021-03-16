Во время агрессивного поведения ребенок может драться, кусаться, обзываться, ссориться и вовсе не идти на компромисс. Каковы причины возникновения таких ситуаций – читайте в материале.

Проявление агрессии

Не всегда агрессия это плохо. Когда маленький ребенок ее иногда проявляет, это нормально. Так он пытается справиться со своими эмоциями. Однако взрослея, ребенок уже должен научиться контролировать свои "быстрые" эмоциональные реакции.

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Признаки агрессивного состояния ребенка:

Причинение физического или эмоционального вреда другим. Это может быть словесное оскорбление или физическое насилие.

Проблемы в отношениях с родителями, сверстниками, одноклассниками.

Раздражительность и беспокойность.

Выход из-под контроля, несет опасность социальной среде.

Родители должны замечать агрессивное поведение ребенка и понимать, почему ребенок так себя чувствует.



Агрессия у детей / Фото Port Macquarie News

Каковы причины возникновения агрессии

Первые драки и ссоры случаются, когда ребенок еще совсем маленький. В период кризиса 3 лет агрессия может проявляться чаще. Это нормально, нужно только ознакомиться с особенностями этого возраста.

Все, что происходит в семье, – и хорошее и плохое, дети воспринимают по отношению к себе. Они считают, что именно из-за них родители ссорятся. Отсюда и агрессия.

Травля в садике или школе может очень негативно влиять на ребенка. Когда его чувства так грубо нарушают, возникает агрессивное поведение. К тому же, нужно уметь постоять за себя и дать отпор забияке.

Жесткие методы воспитания также могут вызвать агрессию. Когда на ребенка кричат, ругают, применяют физическую силу, то это вызывает накопление отрицательного напряжения, которое в впоследствии ребенок "выплескивает" с помощью агрессии.

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Неприятие. Ребенок не так завязывает шнурки, не так говорит, не так все делает. Родители постоянно учат ребенка делать все правильно. Повзрослев, ребенок может воспринимать такие указания остро, отвечая агрессией.