Під час агресивної поведінки дитина може битися, кусатися, обзиватися, сваритися і зовсім не йти на компроміс. Які причини виникнення таких ситуацій – читайте у матеріалі.

Прояви агресії

Не завжди агресія це погано. Коли маленька дитина її інколи проявляє, це нормально. Так вона намагається впоратися зі своїми емоціями. Проте дорослішаючи, дитина вже повинна навчитися контролювати свої "швидкі" емоційні реакції.

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Ознаки агресивного стану дитини:

Заподіяння фізичної чи емоційної шкоди іншим. Це може бути словесна образа чи фізичне насильство.

Проблеми у стосунках з батьками, однолітками, однокласниками.

Дратівливість та неспокійність.

Вихід з-під контролю, який несе небезпеку соціальному середовищу.

Батьки повинні помічати агресивну поведінку дитини та розуміти, чому дитина так почувається.



Агресія у дітей / Фото Port Macquarie News

Які причини виникнення агресії

Перші бійки та сварки трапляються, коли дитина ще зовсім маленька. У період кризи 3 років агресія може проявлятися частіше. Проте це нормально, потрібно лише ознайомитись з особливостями цього віку.

Усе, що відбувається у родині, — і хороше і погане, діти сприймають стосовно себе. Вони вважають, що саме через них батьки сваряться. Звідси і агресія.

Цькування у садочку чи школі може дуже негативно впливати на дитину. Коли її почуття так грубо порушують, виникає агресивна поведінка. До того ж, потрібно вміти постояти за себе та дати відсіч забіяці.

Жорсткі методи виховання також можуть спричинити агресію. Коли на дитину кричать, сварять, застосовують фізичну силу, то це спричиняє накопичення негативного напруження, яке згодом дитина "виплескує" за допомогою агресії.

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Неприйняття. Дитина не так зав’язує шнурки, не так говорить, не так усе робить. Батьки повсякчас навчають дитину робити все належним чином. Подорослішавши, дитина може сприймати такі вказівки гостро, відповідаючи агресією.