Для ребенка сказку можно создать индивидуально. Тогда малыш идентифицирует себя с определенным персонажем и проходит вместе с ним испытания. Преодолевая их, приобретает новые качества.

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Что такое терапевтическая сказка

Задача терапевтических книг – дать ресурс родителям, чтобы они имели какие-то идеи, их осмысливали и могли уже своими словами рассказать детям. Например, сказка может помочь справиться с ревностью, если в семье появляется еще один ребенок и старший ревнует, волнуется, любят ли его родители? В таком случае книга может дать совет и детям, и взрослым.



Сказки для детей / Фото Gulf News

Подходят ли для современных детей классические сказки

С этими сказками много проблем. Конечно, если выбирать между не читать вообще и читать такие сказки, лучше все же что-то читать, поскольку это развивает ребенка и пополняет словарный запас, развивает воображение. Но если есть лучшая альтернатива, то лучше выбирать более современные сказки.

Почему традиционные сказки сейчас устарели

Традиционные волшебные сказки сейчас отходят на второй план. Это связано с тем, что иногда они транслируют определенные месседжи, которые уже являются не актуальными. Например, они могут транслировать гендерные или возрастные стереотипы.

Чем отличаются современные сказки от классических

Обычно это истории, что изображают активного человека, у которого случается какая-то проблема, препятствие. Однако он не опускает рук, а прилагает определенные усилия и преодолевает их. То есть в центре сказки активный человек.

А другим месседжем может быть поиск себя, поиск самоидентификации, достижения какой-то внутренней гармонии.

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Как выбирать книги

Родителям лучше прочитать эту книгу самим. Если у них нет для этого времени, то лучше читать обзоры от сайтов, которые специализируются именно на детской литературе. Там всегда подсказывают, стоит ли брать книгу или нет.