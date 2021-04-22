Для дитини казку можна створити індивідуально. Тоді малюк ідентифікує себе з певним персонажем та проходить разом із ним випробування. Долаючи їх, набуває нових якостей.

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Що таке терапевтична казка

Завдання терапевтичних книжок — дати ресурс батькам, щоб вони мали якісь ідеї, їх осмислювали та могли вже своїми словами потім переповісти дітям. Наприклад, казка може допомогти впоратися з ревнощами, якщо в сім'ї з’являється ще одна дитина й старша ревнує, хвилюється, чи батьки його люблять? В такому випадку книжка може дати пораду і дітям, і дорослим.



Казки для дітей / Фото Gulf News​

Чи підходять для сучасних дітей класичні казки

З цими казками є багато проблем. Звісно, якщо обирати між не читати взагалі та читати такі казки, краще все ж таки щось читати, оскільки це розвиває дитину і поповнює словниковий запас, розвиває уяву. Проте якщо є краща альтернатива, то краще обирати більш сучасні казки.

Чому традиційні казки зараз застаріли

Традиційні чарівні казки зараз відходять на другий план. Це пов’язано з тим, що часом вони транслюють певні меседжі, які уже є не актуальними. Наприклад, вони можуть транслювати гендерні або вікові стереотипи.

Чим відрізняються сучасні казки від класичних

Зазвичай це історії, що зображують активну людину, якій трапляється якась проблема, перешкода. Проте вона не опускає рук, а докладає певних зусиль та долає їх. Тобто в центрі казки активна людина.

А іншим меседжем може бути пошук себе, пошук самоідентифікації, досягнення якоїсь внутрішньої гармонії.

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Як обирати книжки

Батькам найкраще прочитати цю книжку самому. Якщо в них немає для цього часу, то краще читати огляди від сайтів, які спеціалізуються саме на дитячій літературі. Там завжди підказують, чи варто брати книжку, чи ні.