• Укрепляет отношения с детьми

Чтение на ночь – отличный способ провести время наедине с ребенком. Чем старше становится малыш, тем труднее находить время, которое вы будете проводить вместе. Поэтому это возможность побыть друг с другом и укрепить связь.

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• Увеличивает словарный запас ребенка

Чтение на ночь помогает ребенку развивать речевые навыки. Малыш учит новые слова и узнает о вариантах применения уже известных слов. Развивая речь, ребенок становится умнее и увереннее в себе.



Чтение ребенку / Фото ptgsuite​

• Развивает у детей нравственные качества

Детские книги часто поучительны. Добро в них всегда побеждает зло, а честный герой успешно проходит через все испытания. Читая ребенку на ночь, родители учат его отличать хорошее от плохого, заботиться о тех, кто окружает. Ребенок лучше узнает и воспринимает жизненные уроки с интересных и понятных ему историй, а не по морали родителей.

• Развивает воображение ребенка

Сюжеты книг оживают в детских играх и рисунках. Когда вы читаете ребенку на ночь, она сосредотачивается и внимательно слушает описания, рисуя их в своем воображении. Богатое воображение - необходимый навык для творчества.

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• Развлечение

Взрослея, мы забываем, какими веселыми бывают детские книги. Чтение детям на ночь дает возможность почувствовать это снова. Кроме того, читая ребенку на ночь, родители и сами ненадолго возвращаемся в детство, вновь получая удовольствие от книг, которые любили раньше.