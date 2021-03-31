У каждого первая любовь складывается по-своему: у кого-то счастливо и долго, у кого-то оставляет в душе незаживающую рану. Психологи утверждают, что это хорошо, если в жизни был положительный опыт любви. Даже если он потерян, при необходимости его можно "достать", вспомнив все хорошее, что было. Гораздо хуже, если такого опыта вообще нет, потому что тогда его приходится зарабатывать.

Невозможно забыть первую любовь, ни в 20 лет, ни в 50 лет. Есть несколько причин, по которым это происходит.

Интересно Как построить здоровые отношения: 6 простых правил

• Во-первых, это первый чувственный опыт, поэтому именно с ним будут происходить сравнения со всеми чувствами, которые могут возникнуть в будущем.

• Во-вторых, у человека в памяти остаются не конкретные события, а чувства и эмоции, которые, как правило, приятные. Воспоминания о первой любви приводят нас в состояние эйфории. Неудивительно, что о них нам хочется вспоминать как можно чаще.

• В-третьих, здесь большую роль играет незавершенность отношений. Первая любовь очень редко превращается в брак, ведь в большинстве случаев люди расходятся. Вместо этого остается чувство недовольства, вызванное незавершенностью этой истории.



Первая любовь / Фото Medium

Большое количество разводов возникает именно из-за общения с первой любовью в социальных сетях. Те, кто в них зарегистрированы, как правило, выкладывают на свои персональные страницы лучшие фотографии. Конечно, когда на них смотрят те, кто когда-то был влюблен, появляется много воспоминаний. У человека могут начать появляться мысли: "Как же мы были глупы, что вот так разошлись!"

Почему не стоит возвращать первую любовь

Пытаясь вернуть первую любовь, мы забываем о том, что с тех пор прошло много времени и оба человека изменились. Это произошло, как по возрасту, так и по жизненному опыту, ведь у бывших влюбленных он разный. В погоне за потерянными чувствами люди склонны совершать необдуманные и часто более чем опрометчивые поступки: кто-то начинает роман, а кто-то разводится и уходит из семьи.

Важно Как прекратить ревновать и подозревать: 5 советов, чтобы избавиться разрушительных чувств

Как результат, разочарование ждет обоих. Чары прошлого, в котором мы склонны видеть только хорошее, приводит к тому, что свою первую любовь настойчиво идеализируем. Человек оказывается среди сплошных потерь: разрушенными оказываются не только отношения, которые есть в настоящем, но и тот идеальный образ первой любви, в котором искали успокоения столько лет.