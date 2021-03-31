У кожного перше кохання складається по-своєму: у когось щасливо і тривало, у когось залишає в душі незагоєну рану. Психологи стверджують, що це добре, якщо в житті був позитивний досвід кохання. Навіть якщо він втрачений, за необхідності його можна "дістати", згадавши все хороше, що було. Набагато гірше, якщо такого досвіду взагалі немає, бо тоді його доводиться заробляти.

Неможливо забути перше кохання, ні у 20 років, ні у 50 років. Є декілька причин, через які це відбувається.

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• По-перше, це перший чуттєвий досвід, тому саме з ним відбуватимуться порівняння з усіма почуттями, які виникатимуть у майбутньому.

• По-друге, у людини в пам'яті залишаються не конкретні події, а почуття й емоції, які, як правило, приємні. Спогади про перше кохання приводять нас в стан ейфорії. Не дивно, що про них нам хочеться згадувати якомога частіше.

• По-третє, тут велику роль відіграє незавершеність стосунків. Перше кохання дуже рідко перетворюється на шлюб, адже в більшості випадків люди розходяться. Замість цього залишається почуття невдоволення, спричинене незавершеністю цієї історії.



Перше кохання / Фото Medium​

Велика кількість розлучень виникає саме через спілкування з першим коханням у соціальних мережах. Ті, хто в них зареєстровані, як правило, викладають на свої персональні сторінки найкращі фотографії. Звичайно, коли на них дивляться ті, хто колись був закоханий, з'являється багато спогадів. У людини можуть почати з'являтися думки: "Які ж ми були дурні, що ось так розійшлися!"

Чому не варто повертати перше кохання

Намагаючись повернути перше кохання, ми забуваємо про те, що відтоді минуло багато часу й обоє людей змінилися. Це відбулося, як за віком, так і за життєвим досвідом, адже у колишніх закоханих він різний. В гонитві за втраченими почуттями люди схильні робити необдумані й часто більш ніж необачні вчинки: хтось розпочинає роман, а хтось розлучається і йде з сім'ї.

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Як результат, розчарування чекає на обох. Чари минулого, в якому ми схильні бачити тільки хороше, призводить до того, що своє перше кохання наполегливо ідеалізуємо. Людина опиняється серед суцільних втрат: зруйнованими виявляються не тільки стосунки, які є у теперішньому часі, але й той ідеальний образ першого кохання, в якому шукали заспокоєння стільки років.