Ревность – это одна из главных причин семейных неурядиц и даже разводов. Ее нельзя считать признаком любви, а наоборот – нужно с ней бороться.

Каковы причины возникновения ревности

Ревность появляется в ответ на вполне безобидные явления. Например, она может возникнуть к предыдущему партнеру любимого или любимой. Это совершенно бессмысленно, ведь зачем ревновать к прошлому и разве у вас не было никого до того, как вы встретились?

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Также причиной могут быть такие факторы, как неуверенность в себе и заниженная самооценка, ведь они не дают человеку преодолеть свою ревность. Если ревнуете только потому, что боитесь потерять партнера и он найдет кого-то лучше, то срочно нужно работать над самооценкой.

Причиной обострения ревности также может быть измена бывшего партнера. После этого становится сложно доверять новому человеку.

Как бороться с ревностью

В борьбе с ревностью важным ключом является решение проблемы с самооценкой. Несмотря на то, что она закладывается у человека еще в раннем детстве, бывают случаи, которые резко снижают ее.



Ревность / Фото Hello Miss Niki

• Для того, чтобы восстановить прежний уровень самооценки, необходимо помнить о том, что все люди несовершенны. Следовательно, постоянно ругать себя – глупо. Не рекомендуется также сравнивать себя с другими людьми, особенно, если у этих людей есть явное преимущество перед вами.

• Также психологи рекомендуют разобраться в своих эмоциях и понять, почему вы ревнуете своего партнера. Важно определиться с тем, какие ситуации оказывают на вас положительное влияние, а какие отрицательный. Старайтесь контролировать свои эмоции, особенно те, которые, по вашему мнению, являются негативными, и выводить их на нейтральный уровень.

• Обязательно поговорите об этом со своим любимым человеком и расскажите о своих переживаниях. При этом важно сдерживаться, отказаться от обвинений и разговора на повышенных тонах.

• Кроме этого, можно попробовать отвлечься от дурных мыслей – подойдут занятия любимым делом.

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Если самостоятельная работа над собой не помогает, стоит обратиться за помощью к специалистам, которые помогут избавиться от этого ощущения.