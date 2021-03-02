Продолжение общения с бывшими партнерами – очень распространенное явление, даже когда начались новые отношения. Почему так происходит и когда нужно остановиться – пояснили ученые.

Исследование

Линс Родригес с коллегами опросили молодых людей, которые находились в романтических отношениях. Это было нужно для того, чтобы понять, как часто они общаются с бывшими партнерами, зачем они это делают и что это говорит об их нынешних отношениях.

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В первом исследовании ученые опросили 260 студентов колледжа, которые в этот момент находились в отношениях с партнером не меньше месяца, а с прошлым партнером встречались не меньше, чем 3 месяца.

Оказалось, что около 40% студентов продолжают общаться с бывшими. Большинство из них, а это более 90%, восстанавливают контакты в течение нескольких месяцев после разрыва и с периодичностью раз в пару месяцев "выходят на связь". Многие не общаются с бывшими слишком часто, однако небольшая группа в 13% опрошенных контактирует с бывшими по несколько раз в неделю.

Кто чаще всего контактирует с бывшими

Как правило, чем более серьезный статус текущих отношений, тем меньше вероятность контактов с бывшим партнером. Ученые узнали, что частые контакты с бывшими поддерживали те, кто признался в наличии чувств к ним, считали, что расстались для счастья обоих, или те, кто никак не может смириться с разрывом.

Что это означает для новых отношений

Те, кто часто общаются с бывшими партнерами, обычно менее близки с текущим партнером. Связи между фактом общения с "эксом" и степенью удовлетворенности новыми отношениями – ученые не нашли.

Второе исследование было нужно для того, чтобы выяснить причину частых контактов с бывшими партнерами. В опросе участвовали 169 студентов, которые поддерживали регулярные контакты с "эксам". В этом случае связь между частыми контактами с бывшими и степенью удовлетворенности текущими отношениями – проявилась.



Удовлетворенность отношениями / Фото dispatch

Чем чаще человек общается с бывшим партнером, тем меньше он довольный новыми отношениями. То есть, если общаться с теми, кого мы когда-то любили, изредка, то ничего страшного. Если не можете "отпустить" их от себя, то новые отношения счастья не принесут. Ни вам, ни тому, кто с вами.

Какие мотивы у тех, кто "вцепился" в бывшего партнера:

Мне нравится дружить с ним или ней.

Я берегу его или ее как "запасной аэродром", если расстанусь с текущим партнером.

Мы продолжаем общаться в одной компании.

Мы через многое прошли вместе – нельзя же все это обнулить.

Если рассчитываете к нему вернуться, то это нечестно по отношению к новому партнеру. Если же это бывший регулярно напоминает о себе, такими действиями он пытается держать человека рядом, как "привязанного". Все это мешает пережить, отпустить разрыв и идти дальше навстречу новому.

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Нужно ли ревновать, если партнер общается с бывшими

Если они дружат или их объединяет много общего, – это не значит, что партнер вас не любит или не ценит отношения. Плохо только тогда, когда он рассчитывает вновь вернуться к бывшей. Чрезмерная частота их контактов может быть индикатором такой "двойной игры".