Счастливые отношения не происходят случайно. Для этого нужно два эмоционально здоровых, любящих человек, которые стремятся быть лучшими партнерами. Эксперты по отношениям рассказали, как самые счастливые пары, с которыми они работали, поддерживают прочную связь.

► Не ждут, что партнер прочитает их мысли

Коуч по взаимоотношениям Даниэлл Хэрел пояснил, что ходить вокруг, надеясь, что другой человек догадается, что вам нужно, или предполагать, что вы точно знаете что нужно ему – это рецепт катастрофы.

Интересно Признаки, что в отношениях не все в порядке: какие сигналы нельзя игнорировать

По его мнению, самые счастливые пары открыто говорят о своих потребностях и с уважением относятся к разнице в потребностях. Не думая, что кто-то должен и так это знать, либо в "родственной души" будут те же цели, что и у них самих.

► Фокусируются на том, что в партнере нравится, а не то, что не нравится

"Это не означает, что они отвергают свои стандарты отношений", – отметила психотерапевт Кэри Кэролл. По ее мнению, такие пары проще находят временные компромиссы, что позволяет им продолжать ценить друг друга.



Фокусируются на том, что нравится / Фото FutureLearn

► Дают друг другу право на сомнение

"Когда люди испытывают проблемы в отношениях, нередко есть ощущение, что твой партнер находится совсем в другой команде, а не в твоей. Помните, что вы – в одной команде и заботитесь друг о друге. Дать партнеру право на сомнение – это большая сила в счастливых отношениях", – говорит психолог Мари Ленд.

► У них также бывают споры, однако они происходят правильно

Психотерапевт Курт Смит заверил, если между партнерами иногда не возникают разногласия, тогда они либо нечестные, либо не люди.

Несогласие – это не проблема брака – это нормально. Плохим для брака может быть то, как пары справляются со своим невзгодами или когда они этого не делают,

– отметил Курт Смит.

Он пояснил, что спор – это возможность попрактиковаться в решении конфликтов и развить навыки общения. Курт Смит посоветовал обратить внимание на то, как спорите, например, злитесь, кричите, ругаетесь или отгораживаетесь друг от друга.

Каждому из партнеров стоит составить список собственных плохих привычек и использовать следующие споры для того, чтобы научиться реагировать на несогласие иначе.

► Всегда целуются при встрече и прощании

По мнению психолога Саманты Родман, это важная привычка, которая подтверждает, что между партнерами есть связь. Многие люди, которые находятся в несчастных отношениях, говорят, что не могут вспомнить, когда они перестали целоваться при встрече и прощании – это исчезло.



Как встречаются и прощаются / Фото Freepik

"Когда вы уделяете время тому, чтобы установить зрительный контакт с вашим партнером и поцеловать его, это показывает, что отношения приоритетные для вас даже в сложное утро или вечер", – добавила Родман.

► Щедрые на комплименты

"Всем нужны комплименты. Особенно нужны они от партнера", – пояснил профессор социологии и сексолог Пеппер Шварц.

► Публичный проявление привязанности

"Самые счастливые пары не боятся демонстрировать влечение друг к другу – даже на публике. Вперед, возьмите за руку своего мужа или жену, когда вы на шоппинге в торговом центре, или обнимитесь, когда смотрите кино с друзьями", – посоветовал психотерапевт, работающий с проблемами семьи и брака, Аарон Андерсон.

► Отношения и время, которое они проводят вместе, является их приоритетом

Коуч Селеста Хиршмен сообщила, что в начале отношений влюбленные не могут оторваться друг от друга. Однако проходит время, и часто они уже не могут оторваться от своих смартфонов или компьютеров. Зато пары, чьи приоритеты – это проводить время вместе, проявлять любовь и развиваться в сексуальной сфере – самые счастливые.

► Часто смеются вместе

Доктор Саманта Родман объяснила, когда пары теряют привычку смеяться вместе, их отношения рискуют стать безрадостными.

Важно Как никогда нельзя просить прощения: 5 запретов в отношениях

► Не избегают разговоров о деньгах

"Ссоры из-за денег – это одна из самых распространенных причин развода. К сожалению, большинство пар избегают разговоров о деньгах, пока в них не возникают столь большие проблемы, которые уже нельзя игнорировать. Заставить себя поговорить о деньгах, пока не возникнет большая проблема – это одна из самых мудрых вещей, которую вы можете сделать для того, чтобы ваш брак был счастливым и долгим ", – пояснил психотерапевт Курт Смит.