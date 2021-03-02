Продовження спілкування з колишніми партнерами – дуже поширене явище, навіть коли вже розпочалися нові стосунки. Чому так відбувається та коли потрібно зупинитися – пояснили науковці.

Дослідження

Лінс Родрігес з колегами опитали молодих людей, які перебували в романтичних стосунках. Це було потрібно для того, щоб зрозуміти, як часто вони спілкуються з колишніми партнерами, навіщо вони це роблять і що це говорить про їх теперішні стосунки.

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У першому дослідженні науковці опитали 260 студентів коледжу, які в цей момент перебували у стосунках з партнером щонайменше місяць, а з минулим партнером зустрічалися не менше, ніж 3 місяці.

Виявилося, що близько 40% студентів продовжують спілкуватися з колишніми. Більшість з них, а це понад 90%, відновлюють контакти протягом декількох місяців після розриву і з періодичністю раз в пару місяців "виходять на зв'язок". Багато хто не спілкується з колишніми занадто часто, проте невелика група у 13% опитаних контактує з колишніми по кілька разів на тиждень.

Хто найчастіше контактує з колишніми

Як правило, чим серйозніший статус поточних відносин, тим менша ймовірність контактів з колишнім партнером. Вчені дізналися, що часті контакти з попереднім партнером підтримували ті, хто зізнався в наявності почуттів до них, вважали, що розлучилися для щастя обох, або ті, хто ніяк не міг змиритися з розривом.

Що це означає для нових стосунків

Ті, хто часто спілкується з колишніми партнерами, зазвичай менш близькі з поточним партнером. Зв'язку між фактом спілкування з "ексом" і ступенем задоволеності новими відносинами – вчені не знайшли.

Друге дослідження було потрібне для того, щоб з'ясувати причину частих контактів з колишніми партнерами. В опитуванні брали участь 169 студентів, які підтримували регулярні контакти з "ексами". У цьому випадку зв'язок між частими контактами з колишніми й ступенем задоволеності поточними стосунками – проявилася.



Задоволеність стосунками / Фото dispatch

Чим частіше людина спілкується з колишнім партнером, тим менше вона задоволена новими стосунками. Тобто, якщо спілкуватися з тими, кого ми колись любили, зрідка, то нічого страшного. Якщо не можете "відпустити" їх від себе, то нові відносини щастя не принесуть. Ні вам, ні тому, хто з вами.

Які мотиви в тих, хто "вчепився" у колишнього партнера:

Мені подобається дружити з ним чи нею.

Я бережу його чи її як "запасний аеродром", якщо розлучуся з поточним партнером.

Ми продовжуємо спілкуватися в одній компанії.

Ми через багато що пройшли разом – не можна ж все це обнулити.

Якщо розраховуєте до нього повернутися, то це нечесно щодо нового партнера. Якщо ж це колишній регулярно нагадує про себе, такими діями він намагається тримати людину поруч, як "прив'язану". Усе це заважає пережити, відпустити розрив та йти далі назустріч новому.

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Чи потрібно ревнувати, якщо партнер спілкується з колишніми

Якщо вони дружать або їх об'єднує багато спільного, – це не означає, що партнер вас не любить або не цінує стосунки. Погано тільки тоді, коли він розраховує знову повернутися до колишньої. Надмірна частота їх контактів може бути індикатором такої "подвійної гри".