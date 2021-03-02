Продовжити спілкування чи відпустити: чому люди підтримують зв'язок з колишніми партнерами
Продовження спілкування з колишніми партнерами – дуже поширене явище, навіть коли вже розпочалися нові стосунки. Чому так відбувається та коли потрібно зупинитися – пояснили науковці.
Джерело:womo
Дослідження
Лінс Родрігес з колегами опитали молодих людей, які перебували в романтичних стосунках. Це було потрібно для того, щоб зрозуміти, як часто вони спілкуються з колишніми партнерами, навіщо вони це роблять і що це говорить про їх теперішні стосунки.
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У першому дослідженні науковці опитали 260 студентів коледжу, які в цей момент перебували у стосунках з партнером щонайменше місяць, а з минулим партнером зустрічалися не менше, ніж 3 місяці.
Виявилося, що близько 40% студентів продовжують спілкуватися з колишніми. Більшість з них, а це понад 90%, відновлюють контакти протягом декількох місяців після розриву і з періодичністю раз в пару місяців "виходять на зв'язок". Багато хто не спілкується з колишніми занадто часто, проте невелика група у 13% опитаних контактує з колишніми по кілька разів на тиждень.
Хто найчастіше контактує з колишніми
Як правило, чим серйозніший статус поточних відносин, тим менша ймовірність контактів з колишнім партнером. Вчені дізналися, що часті контакти з попереднім партнером підтримували ті, хто зізнався в наявності почуттів до них, вважали, що розлучилися для щастя обох, або ті, хто ніяк не міг змиритися з розривом.
Що це означає для нових стосунків
Ті, хто часто спілкується з колишніми партнерами, зазвичай менш близькі з поточним партнером. Зв'язку між фактом спілкування з "ексом" і ступенем задоволеності новими відносинами – вчені не знайшли.
Друге дослідження було потрібне для того, щоб з'ясувати причину частих контактів з колишніми партнерами. В опитуванні брали участь 169 студентів, які підтримували регулярні контакти з "ексами". У цьому випадку зв'язок між частими контактами з колишніми й ступенем задоволеності поточними стосунками – проявилася.
Задоволеність стосунками / Фото dispatch
Чим частіше людина спілкується з колишнім партнером, тим менше вона задоволена новими стосунками. Тобто, якщо спілкуватися з тими, кого ми колись любили, зрідка, то нічого страшного. Якщо не можете "відпустити" їх від себе, то нові відносини щастя не принесуть. Ні вам, ні тому, хто з вами.
Які мотиви в тих, хто "вчепився" у колишнього партнера:
- Мені подобається дружити з ним чи нею.
- Я бережу його чи її як "запасний аеродром", якщо розлучуся з поточним партнером.
- Ми продовжуємо спілкуватися в одній компанії.
- Ми через багато що пройшли разом – не можна ж все це обнулити.
Якщо розраховуєте до нього повернутися, то це нечесно щодо нового партнера. Якщо ж це колишній регулярно нагадує про себе, такими діями він намагається тримати людину поруч, як "прив'язану". Усе це заважає пережити, відпустити розрив та йти далі назустріч новому.
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Чи потрібно ревнувати, якщо партнер спілкується з колишніми
Якщо вони дружать або їх об'єднує багато спільного, – це не означає, що партнер вас не любить або не цінує стосунки. Погано тільки тоді, коли він розраховує знову повернутися до колишньої. Надмірна частота їх контактів може бути індикатором такої "подвійної гри".
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