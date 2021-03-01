Для человека большой опасностью является, как явная, так и скрытая агрессия. Чтобы на нее не попасть, нужно уметь определять, когда партнер манипулирует и пытается унизить.

► "Делаю это исключительно ради тебя"

Это приятно, но не стоит на этом акцентировать. Партнер и так понимает, что его половинка иногда прилагает большие усилия, чтобы сделать приятно. После такой фразы может остаться только осадок и ощущение, что все было сделано только по принуждению.

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► "Словно я тебе когда-то врал"

Надеемся, что этого на самом деле не было. Однако зачем тогда на этом так акцентировать? Если партнер честный, это и так понятно, ощутимо. Если нет, то такой фразой будет постоянно присыпать бдительность.

► "Я от тебя такого не ожидал"

Бывают ситуации, когда влюбленные буквально шокируют друг друга. Однако, если это удивление происходит из-за ожидания конкретного поведения и неприятие реального партнера, стоит задуматься, нужны ли эти отношения? Лучше ли найти человека, который будет нормально воспринимать решения партнера?



Не те ожидания от партнера / Фото Her Way

► "Вообще не знаю, почему я тебе понравился"

На это есть несколько объяснений. Во-первых, человек неуверен в себе, поэтому не понимает, как вообще на него посмотрели. Здесь скорее нужно к психологу.

Во-вторых, партнер напрашивается на комплимент, а это уже манипуляция. В-третьих, ищет повод, чтобы сказать, что вы не пара. Однако так и не может сделать это прямо.

► "Вывести меня из равновесия удается только тебе"

Преимущественно человек "выходит из себя" в тех ситуациях, когда коснулись его чувств или нарушили планы. Однако в первом случае это можно сообщить более мягко, а во втором попробовать решить проблему без обвинений.



Вывести из равновесия / Фото Marriage.com

► "Это не мое дело, но..."

Это худшая фраза, которую часто пытаются выдать за заботу, волнения или помощь. Если это дело не партнера или друзей, пусть и не пытаются давать советы. Если же действительно есть нечто, что поможет, то лучше говорить прямо.

► "Спорим, что я люблю тебя сильнее"

Во-первых, это детский сад. Во-вторых, у каждого человека свой диапазон любви, поэтому меряться чувствами жестоко. В-третьих, что будет, если партнер любит сильнее? Пусть лучше демонстрирует это делом.

► "Ты же знаешь мой характер"

Безусловно, партнера нужно принимать таким, какой он есть. Однако это не повод терпеть любые его выходки из-за характера или темперамента. У всего есть свой предел. Если есть ощущение, что терпение уже достигло этой границы, время кардинально решать эту проблему.

► "Не приставай к словам"

А что делать, если очевидно, что партнер обманывает? Тогда приходится ловить его на словах и выводить на откровенный разговор. В других ситуациях эта фраза вообще не уместна.

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► "Мне всегда нравились своеобразные девушки"

Такие слова или свидетельствуют о психическом расстройстве парня, или о том, что он хотел незаметно унизить. Иначе что значит это его "своеобразные": неуравновешенные, сильные или слишком чувствительные? В этом случае нужно разбираться.