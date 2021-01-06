Многие родители готовы сделать все, чтобы воспитание их детей было полезным и те не успевали скучать. Они узнают информацию из книг, по телевидению и интернету, пытаясь всячески развивать малыша.

Первые исследование

В одном из первых исследований, ученые взяли детей одного возраста от 6 до 8 лет из разных семей и объединили их в три группы. Об этом сообщило издание 4mamas.

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Некоторые дети имели дома 4 телевизионные каналы, другие – 1 канал, треть вообще не имела телевизора. За детьми наблюдали, когда семьи получили доступ к телевидению впервые, а также повторили исследование снова через 2 года.



Просмотр телевидения / Фото Thrive Global

Дети без телевидения получили значительно больше баллов на тестах, чем другие. У них были лучше приобретенные навыки мышления и фантастического воображения. Так было до тех пор, пока они не получили телевизор – тогда их навыки снизились до уровня других детей.

Просмотр телевизионных программ вызывает озабоченность, поскольку во время видео в воображении ребенка возникают иногда страшные картинки. Также он может стать раздражительным или замыкается в себе. Если родители позволяют детям смотреть телевизор, то следует выбирать качественный мультипликационный продукт, который лучше просматривать вместе и объяснять каждое действие героев на экране.

Польза скуки

Некоторые творческие люди часто вспоминают, насколько скукота для них была важной в детстве, насколько она важна в их творчестве сегодня.

Когда дети грустят, то начинают думать, чем бы себя занять и в этот момент активизируется процесс мышления. Помогите малышу развить свои способности, не заставляйте, а положите на видное место пластилин, краски, карандаши, цветную бумагу, клей. В основном ребенок начнет творить. Не забудьте похвалить за это малыша.



Детская скука / Фото WOW Parenting

Детям также нужно время для себя – чтобы "отключиться" от внешнего мира, погрузиться в свой внутренний мир, помечтать, по-детски "проработать" собственные мысли и знания, открыть для себя личные интересы и предпочтения. Дайте возможность ребенку просто поскучать.

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Родители часто чувствуют себя виноватыми, если дети жалуются на скуку. Однако следует рассматривать скукоту как "возможность", а не "дефицит эмоций". Скукота помогает научиться быть сдержанными. Если что-то не удается с первого раза, у ребенка возникает желание попробовать еще раз. Стимулируя развитие таких способностей, родители научат детей ценностям, которые необходимы в течение всей жизни.