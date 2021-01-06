Якщо батьки навчать дитину з ранніх років правильно поводитися з грошима, то сформують у неї хороші фінансові звички. При цьому важливо, щоб батьки говорили з дітьми про гроші і відповідали на всі їх питання. Навіть дошкільнят можна навчити елементарних правил, як заробляти гроші і розпоряджатися ними.

Аби навчити дитину фінансової грамотності можна провести їй заняття, які дадуть потрібний досвід. Про це розповіло видання Child develop.

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Цікаві заняття для дітей різного віку

► Дітям, яким 4 – 5 років, можна пояснити, який номінал мають різні монети й купюри. Для цього малечі варто дати потримати в руках монети й купюри, подивитися на їх розмір, колір і вагу. Потім запропонувати зібрати певну суму з дрібних монет. Наприклад, відрахувати 1 гривню монетами.

► Попросіть дитину порахувати гроші, розкласти їх, наприклад, по тисячі гривень.

► Зіграйте з дитиною в супермаркет, магазин, піцерію тощо. Дозвольте дитині попрактикуватися в продажу та купівлі різних товарів.



Супермаркет гра / Фото Quality Child Development

► Зіграйте з дитиною в гру, видавши їй певну суму грошей. Тоді візьміть кілька речей і встановіть для кожної з них свою ціну. Дитина повинна "купити" річ, відрахувавши потрібну суму.

► Поясніть дитині різницю між потребами та бажаннями. Запропонуйте скласти список того, що їй потрібно, і того, що вона хоче. Дітям молодшого віку можна запропонувати вирізати картинки з журналів. Це потрібно для того, щоб надати вправі ігрову форму. Потім покажіть дитині на прикладах, чим необхідні речі відрізняються від бажаних. Поговоріть з дитиною про те, які речі їй потрібні для виживання (наприклад, їжа, вода, одяг тощо), а які вона хоче мати (наприклад, іграшки, комп'ютерні ігри тощо).

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Фінансова грамотність – це набір навичок, які дозволяють людям приймати розумні рішення щодо своїх грошей. Фінансова грамотність означає, що ви розумієте, як заробляти, економити, витрачати та інвестувати гроші.