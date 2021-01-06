Багато батьків готові зробити все, аби виховання їх дітей було корисним і ті не встигали нудьгувати. Вони дізнаються інформацію з книг, із телебачення та інтернету, намагаючись усіляко розвивати малюка.

Перші дослідження

В одному із перших досліджень, науковці взяли дітей одного віку від 6 до 8 років із різних сімей і об’єднали їх у три групи. Про це повідомило видання 4mamas.

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Деякі діти мали вдома 4 телевізійні канали, інші — 1 канал, а третина взагалі не мала телевізора. За дітьми спостерігали, коли сім’ї отримали доступ до телебачення вперше, а також повторили дослідження знову через 2 роки.



Перегляд телебачення / Фото Thrive Global

Діти без телебачення отримали значно більше балів на тестах, ніж інші. У них були краще набуті навички мислення і фантастичної уяви. Так було до того часу, поки вони не отримали телевізор — тоді їх навички знизилися до рівня інших дітей.

Перегляд телевізійних програм спричиняє занепокоєність, оскільки під час відео в уяві дитини постають інколи страшні картинки. Також вона може стати дратівливою чи замикається у собі. Якщо батьки дозволяють дітям переглядати телевізор, то варто обирати якісний мультиплікаційний продукт, який краще переглядати разом та пояснювати кожну дію героїв на екрані.

Користь нудьги

Деякі творчі люди часто згадують, наскільки нудьгування для них було важливим у дитинстві, наскільки воно важливе в їхній творчості сьогодні.

Коли діти сумують, то починають думати, чим би себе зайняти й в цей момент активізується процес мислення. Допоможіть малюкові розвинути свої здібності, не змушуйте, а покладіть на помітне місце пластилін, фарби, олівці, кольоровий папір, клей. Здебільшого дитина почне творити. Не забудьте похвалити за це малюка.



Дитяча нудьга / Фото WOW Parenting

Дітям також потрібен час для себе — щоб "відключитися" від зовнішнього світу, поринути у свій внутрішній світ, помріяти, по-дитячому "опрацювати" власні думки та знання, відкрити для себе особисті інтереси та уподобання. Дайте можливість дитині просто понудьгувати.

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Батьки часто почуваються винними, якщо діти скаржаться на нудьгу. Проте варто розглядати нудьгування як "можливість", а не "дефіцит емоцій". Нудьгування допомагає навчитися бути стриманими. Якщо щось не вдається з першого разу, у дитини виникає бажання спробувати ще раз. Стимулюючи розвиток таких здібностей, батьки навчать дітей цінностей, потрібних протягом усього життя.