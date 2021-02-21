Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал о возможных причинах детской лжи. Почему это происходит – читайте в материале.

Психолог отметил, что врут все люди, в том числе это касается и детей. К тому же объяснил, что люди обманывают с 3 основных причин, независимо от пола и возраста.

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► Первая – хотят что-то получить, чего не смогут иметь, если скажут правду.

► Вторая – хотят чего-то избежать. Чаще всего, например, дети хотят избежать наказания.

► Третья – хотят быть тем, кем не являются.



Дети обманывают / Фото Bubs Warehouse

"Можно говорить о том, что если ребенок врет, скорее всего, рядом с вами говорить правду для него опасно. Большинство родителей сами учат детей врать, формируя именно такое отношение к проступку", – пояснил Дмитрий Карпачев.

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По его мнению, если ребенок совершил проступок и призналась в этом, его нельзя наказывать. Напротив – стоит как-то поощрить за правду. Хотя, конечно, ситуации бывают совершенно разные.