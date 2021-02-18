Есть много ситуаций, которые подталкивают ребенка к лжи или воровству. Однако есть несколько методов, которые помогут исправить поведение малыша и приучить к новым привычкам.

• Показывайте положительный пример

В возрасте 5 лет дети уже умеют замечать каждую деталь поведения родителей. Поэтому взрослым стоит обращать внимание на моральные нормы, которых они обучают детей. Если слова соответствуют действиям, поучения уже не понадобятся.

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• Не смотрите на привычки ребенка "сквозь пальцы"

Не смотрите на плохие привычки ребенка "сквозь пальцы" и не делайте вид, будто ничего не происходит. Нужно обязательно поговорить с ребенком. Важно при этом не применять насилия или грубости, ведь это только ухудшит ситуацию.



Разговор с ребенком / Фото Kiddocare

Проявите терпение и просто спросите ребенка о причине его поступка. Выслушайте и объясните, почему такое поведение неприемлемо.

• Объясняйте жизненные правила

Убедитесь, что вы не наносите ребенку лишнего стресса, потому что лишние волнения может сделать его еще более импульсивным и склонным к обману.



Лишний стресс у ребенка / Фото WorkingParenting

Социум может навязывать ребенку атмосферу конкуренции, но родители должны объяснить ему, что достижение успеха – это еще не главное. В жизни необходимо быть честным и трудолюбивым. Усилия и искренность всегда будут вознаграждены.

• Уменьшите ваши ожидания

Если у родителей слишком сильные требования к ребенку, то он может начать обманывать. Сравнение, соперничество и конкуренция с одноклассниками способствуют этому. Когда ребенок поймет, что честность важнее победы любой ценой, он избавится от вредных привычек.

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• Развивайте полезные привычки

Ребенок может быть слишком мал, чтобы понять логические или абстрактные рассуждения и поучения. Поэтому можно направить его внимание на конструктивные занятия: коллекционирование марок, выращивание комнатных растений, различные виды творчества. Все это заставит ребенка чувствовать себя хорошо, найти себе хобби и приобрести новые навыки, которые могут лишить его обмана.