Експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів про можливі причини дитячої брехні. Чому це відбувається – читайте у матеріалі.

Психолог зазначив, що брешуть усі люди, в тому числі це стосується і дітей. До того ж пояснив, що люди обманюють з 3 основних причин, незалежно від статі та віку.

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► Перша – хочуть щось отримати, чого не зможуть мати, якщо скажуть правду.

► Друга – хочуть чогось уникнути. Найчастіше, наприклад, діти хочуть уникнути покарання.

► Третя – хочуть бути тим, ким не є.



Діти обманюють / Фото Bubs Warehouse

"Можна говорити про те, що якщо дитина бреше, скоріше за все, поруч з вами говорити правду для неї небезпечно. Більшість батьків самі вчать дітей брехати, формуючи саме таке ставлення до провини", – пояснив Дмитро Карпачов.

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На його думку, якщо дитина скоїла проступок і зізналася в цьому, її не можна карати. Навпаки – варто якось заохотити за правду. Хоча, звичайно, ситуації бувають абсолютно різні.