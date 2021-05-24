• Слишком много информации

Дети не могут воспринимать столько же информации как взрослые. Поэтому следует прекратить говорить слишком много и использовать при этом длинные предложения.

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Лучше дозировать информацию так, чтобы ребенок мог понять, что ему говорят. Выкладывайте свои мысли четко и кратко.

• Переходят на крик

Сохранить терпение в общении с детьми бывает трудно, но это важно. Особенно, если пытаетесь их чему-то научить. Не стоит унижать ребенка и не говорите того, что может его обидеть.



Не унижайте ребенка / Фото CDC

Из-за такого отношения, например, подростки могут чувствовать гнев, раздражение, проявлять признаки депрессии или плохо вести себя в школе.

• Избегают разговоров

Не обрывайте резко разговор, не просите детей замолчать, не раздражайтесь из-за вопросов, даже если они кажутся глупыми. Лучше попросите ребенка подождать, пока закончите с более важными делами.

Пообещайте, что обязательно вернетесь к этому разговору и выслушаете все, что он хотел сказать. При этом обязательно выполните обещание. Это научит ребенка уважения, сострадания и тактичности.

• Игнорируют чувства и мысли ребенка

Когда видите, что ребенок расстроен или злится, то не отмахивайтесь от него, не пытайтесь просто унять. Лучше скажите: "Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Мне тоже было бы грустно", а потом обнимите ребенка. Не затрагивает его чувств, выслушайте, попробуйте понять и договориться.



Обнимите ребенка / Фото nzoom​

• Разговаривают на абстрактные темы

Часто родители говорят с детьми об уроках, домашних обязанностях, школе. Именно поэтому родителям следует разнообразить тематику разговоров. Выберите идеальное время для этого – перед сном или во время ужина.

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Можно говорить, например, об его интересах, увлечениях, любимых героях, прошедшем дне. Главное продемонстрировать заинтересованность в разговоре. Важно отнестись к нему серьезно.