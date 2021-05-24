• Надто багато інформації

Діти не можуть сприймати стільки ж інформації, як дорослі. Тому варто припинити говорити занадто багато й використовувати при цьому довгі речення.

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Краще дозувати інформацію так, щоб дитина могла зрозуміти те, що їй говорять. Викладайте свої думки чітко та коротко.

• Переходять на крик

Зберегти терпіння в спілкуванні з дітьми буває важко, проте це важливо. Особливо, якщо намагаєтеся їх чогось навчити. Не варто принижувати дитину та не говоріть того, що може її образити.

Не принижуйте дитину / Фото CDC

Через таке ставлення, наприклад, підлітки можуть відчувати гнів, роздратування, проявляти ознаки депресії чи погано поводитися в школі.

• Уникають розмов

Не обривайте різко розмову, не просіть дітей замовчати, не дратуйтеся через запитання, навіть якщо вони здаються дурними. Краще попросіть дитину почекати, поки закінчите з більш важливими справами.

Пообіцяйте, що обов’язково повернетеся до цієї розмови і вислухаєте все, що вона хотіла сказати. При цьому обов'язково виконайте обіцянку. Це навчить дитину поваги, співчуття та тактовності.

• Ігнорують почуття та думки дитини

Коли бачите, що дитина засмучена або злиться, не відмахуйтеся від неї, не намагайтеся просто угамувати. Краще скажіть: "Я розумію, як ти себе почуваєш. Мені теж було б сумно", а тоді обійміть дитину. Не зачіпайте її почуттів, вислухайте, спробуйте зрозуміти та домовитися.

Обійміть дитину / Фото nzoom

• Розмовляють на абстрактні теми

Часто батьки говорять з дітьми про уроки, домашні обов’язки, школу. Саме тому батькам слід урізноманітнити тематику розмов. Виберіть ідеальний час для цього – перед сном чи під час вечері.

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Можна говорити, наприклад, про її інтереси, захоплення, улюблених героїв фільмів, минулий день. Головне продемонструвати зацікавленість у розмові. Важливо поставитися до неї серйозно.