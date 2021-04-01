Бойові мистецтва дозволяють дітям отримувати величезну користь для фізичного й особистісного розвитку. Чому ще варто водити малюка на такі заняття – читайте у матеріалі.

Яка користь для дітей

• Покращують концентрацію й самодисципліну

Заняття бойовими мистецтвами зазвичай починаються з поклону майстру та вправ на розминку. Потім діти тренують різні навички, зокрема удари руками й ногами. Усі ці вправи вимагають концентрації й самодисципліни.

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• Чудова спортивна форма

Діти покращують фізичну форму, роблячи розминку, яка передбачає стрибки, розтяжку, віджимання й інші вправи, які необхідні для опанування бойовими мистецтвами. Ці вправи зміцнюють м'язи й дозовано навантажують серцево-судинну систему.

Заняття для дітей / Фото unitedxma

• Вчаться самооборони

Більшість спортивних експертів у своїх програмах навчання роблять акцент на самооборону. І хоча навички в різних єдиноборствах можуть відрізнятись, у результаті систематичних тренувань діти набувають чудового вміння захищати себе.

• Розвивають командний дух

Маленькі спортсмени вчаться займатись не тільки самостійно, а й разом зі своїми тренерами та дітьми. Вони допомагають одне одному опановувати нові прийоми й досягати цілей на спарингах та інших спортивних заходах.

Які у батьків поширені запитання

1. Коли дитині варто починати займатись

Починати вивчення бойових мистецтв варто із 6 років. Адже до цього віку вони набувають здатності контролювати власні удари руками, ногами й повороти тіла.

Контролювати удари / Фото umafdojo

Деякі школи єдиноборств пропонують навчання для дітей молодшого віку. Проте їх програми, як правило, орієнтовані на ігрову форму занять.

2. Як правильно вибрати вид єдиноборства

Фахівці рекомендують вибирати ті школи, які суворо дотримуються традиційних принципів конкретного бойового мистецтва. Дитина отримає більше користі у школах, які навчають чистого єдиноборства.

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3. Чи може навчання бойового мистецтва спонукати до насильства

Бойові мистецтва допомагають навчитися самодисципліни, а не насильства. Більшість шкіл бойових мистецтв учать дітей ненасильницьких навичок вирішення конфліктів і підкреслюють важливість недопущення фізичного протистояння.