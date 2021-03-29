Слишком много экранного времени увеличивает риск возникновения поведенческих проблем у детей. Об этом сообщил американский врач-психиатр Макс Пембертон.

Часто родители используют планшет или телефон, чтобы успокоить или отвлечь ребенка. Это удобно, но, по мнению психиатра, абсолютно безответственно.

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"Мы стерилизуем бутылочки, следим за здоровым питанием ребенка, не позволяем ему ковыряться в грязи или бегать по лужах. Однако при этом игнорируем зависимость от гаджетов и даже сами ей способствуем", – добавил Пембертон.



Родители сами способствуют зависимости к гаджетам / Фото Executech

По его словам, снижение уровня внимания и трудности поведения у детей возникли с развитием технологий. Сегодня им трудно сконцентрироваться, если информации больше, чем в посте в Инстаграм.

Для меня не удивительно, что уровень внимания и проблемы с детским поведением стремительно растут в соответствии с ростом технологий. Это имеет вполне логический смысл: если детский мозг бомбардируют стимуляторами часами подряд, не удивительно, что у нас есть рекордные уровни расстройств внимания и проблем со сном,

– объяснил Макс Пембертон.

Согласно исследованию, которое провели среди 5 тысяч британских родителей, три четверти сказали, что их ребенок проводит с телефоном, планшетом или компьютером 9 часов в день. Это почти вдвое больше, чем к вспышке COVID-19.

Исследование также показало, что дети младше 5 лет, в среднем проводят у экрана телефона более 4 часов в день. "Представьте, как это влияет на их мозг? Дети теряют жизненно важный реальный, а не виртуальный социальный контакт", – убежден Пембертон.

Но что еще хуже – дети совершенно не могут терпеть скуку. Они постоянно нуждаются в развлекательных видео или играх, которые не требуют длительной концентрации.



Не умеют терпеть скуку / Фото Pinterest

Научиться расслабляться и замедляться, просто наблюдать за миром – жизненно важные навыки. Однако современное поколение воспитывают так, что они ничего из этого не умеют. Дети привыкают, что все вещи интересные и привлекают внимание, когда в реальности редко такое.

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"Стоит задуматься и начать ограничивать время, которое ребенок проводит с гаджетами. Сначала малышу будет трудно, но только так он научится справляться со скукой. Это поможет развить воображение и креативные навыки, а также он научится расслабляться и станет вести себя спокойнее. Поверьте, в будущем он вам за это скажет спасибо", – подытожил Макс Пембертон.