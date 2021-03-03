Дитячу сором'язливість батьки можуть помітити вже з 2 років. А до 6 років стає зрозуміло, яким малюк буде в майбутньому – боязким чи жвавим. Тому важливо вчасно вжити заходів, щоб подолати сором'язливість на стадії зародження.

Крім цього, є ще сором'язливість, яка обумовлена вродженими чинниками. Її потрібно навчитися корегувати, проте в такому випадку без таких фахівців, як психолог чи корекційний педагог, – не обійтися.

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Причини виникнення сором'язливості

Вроджені

Тип темпераменту. Більш сором'язливі флегматики та меланхоліки.

Генетика. Згідно з дослідженнями, в 30% випадків сором'язливість, як риса характеру, обумовлена ​​генетично.

Лабільність нервової системи. Висока чутливість, низька опірність навантажень і стресів.

Особливості організму. Наприклад, слабкий зір, поганий слух.

Розлади аутистичного спектра. Наприклад, синдром Аспергера чи аутизм.



Сором'язлива дитина / Фото Spectrum Speech

Придбані

Нерозвинена навичка соціальної взаємодії. Наприклад, сором'язлива домашня дитина приходить в дитячий садок і не знає, як поводитися в колективі.

Низький емоційний інтелект.

Неблагополучне середовище проживання, наприклад, батьки алкоголіки.

Травматичні події в минулому.

Психологічні проблеми: тривожність, недовірливість.

Проблеми адаптації. Стосується значних змін в житті, наприклад, переїзд, розлучення батьків, смерть родича.

Недоліки у вихованні, наприклад, авторитарні батьки, гіперопіка.

Як побороти сором'язливість дитини

1. Не потрібно загострювати увагу на сором'язливості. Цим батьки тільки можуть додати комплексів.

2. Не обговорюйте недоліки дитини в присутності інших дорослих, особливо сторонніх.

3. Приділяйте дитині якомога більше уваги, залучайте до справ і розваг всіх членів сім'ї.

4. Низька самооцінка – вірний супутник сором'язливості. Потрібно працювати й в цьому напрямку, наприклад, хвалити дитину, давайте їй можливість проявляти свої найкращі якості та таланти.

5. Вивчайте навичкам спілкування на практиці. Тобто буквально пояснюйте, що і в який момент потрібно говорити.



Навички спілкування / Фото The Conversation

6. Ніколи не змушуйте дитину робити те, чого вона боїться.

7. Поступово розширюйте коло спілкування, вчіть знайомитися з людьми, робити компліменти.

8. Прищеплювати дитині самостійність, щоб підвищити її самооцінку. Чим більше вона буде вміти й краще справлятися із завданнями, тим швидше відчує впевненість у своїх силах.

9. Гуртки та спортивні секції дуже корисні для сором'язливої дитини. Краще починати їх відвідувати не пізніше, ніж у віці 6 – 7 років.

10. Цікавтеся, які ситуації за день викликали страх і збентеження у сина чи доньки. Програвайте їх вдома, знаходьте оптимальні варіанти поведінки.

11. Підтримуйте дитину під час адаптації до будь-яких умов, які змінилися. Наприклад, перехід в інший клас, переїзд, поїздка на відпочинок.

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12. Спілкуйтеся в чаті, листуйтеся в соцмережах або месенджері з підлітком протягом дня. Ви повинні бути доступні для екстреної підтримки.

13. Розповідайте про свій досвід спілкування з протилежною статтю. Висловлюйте розуміння почуттів підлітка, який соромиться перед симпатичною дівчинкою або хлопчиком.

14. Запасіться терпінням і не соромтеся демонструвати любов і прийняття. Сором'язливим дітям вони життєво важливі.