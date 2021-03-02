Многие родители считают, что показателем хорошего воспитания является то, насколько ребенок послушный. Такой малыш не будет бегать, кричать или что-то вредить. Однако такие дети лишены самого главного – свободы.

► Несамостоятельность

Если у ребенка нет возможности быть собой и учиться самостоятельно, он может быть лишен свободы. Выполняя только то, что требуют родители, малыш лишается умение инициировать. Во взрослом возрасте такой человек будет ждать, когда ему скажут, что делать.

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► Зависимость от других

Родителям может быть очень удобно, если ребенок выполняет то, о чем его просят. Выбрав такую ​​тактику воспитания, родители делают своего ребенка слабохарактерным. Послушный – не будет оказывать сопротивление, не будет возражать, а сделает все, что скажут.



Зависимость от других / Фото Edu Tared

► Заниженная самооценка

Если действия ребенка постоянно критикуют, в определенный момент он может разувериться в собственных силах. К тому же он может начать считать, что не заслуживает на любовь родителей. Ребенок может начать прилагать все усилия, чтобы услышать одобрение, однако от этого его самооценка не повысится.

► Болезненность

Послушные дети часто подавляют собственные эмоции, однако от этого они никуда не исчезают. Однажды эмоции могут найти выход через болезни. Об этом свидетельствует психосоматика и исследования.

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► "Тяжелый" подросток

Если маленький ребенок очень покладистый и послушный, часто это компенсируется неуправляемостью в подростковом возрасте. Вся та свобода и желания, которые были запрещены, находят выход.