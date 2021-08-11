Большинство людей ревнуют редко и несильно, например, в форме легких переживаний. Однако есть такие ревнивцы, которые выражают свои чувства очень сильно и бурно.
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В момент нападения ревности человек чувствует:
- Угрозу отношениям со стороны третьего лица.
- Разочарование в своем партнере.
- Отчаяние и злость на обстоятельства, которые привели к подозрениям.
Последствия патологической ревности печальны: люди отравляют жизнь себе и своей половинке, осуществляют физическое и психологическое насилие.
Почему люди ревнуют
Согласно выводам ученых, ревнивую реакцию вызывает определенный набор мозговых цепей. Он формируется в зависимости от пола ревнивца, а также других психофизиологических факторов. Например, мужчины хуже реагируют на физическую неверность, а женщины тяжелее переживают эмоциональную.
Ревность / Фото Getty Images
Однако степень ревности не зависит от пола: и мужчины, и женщины могут испытывать эмоции разной интенсивности – от легких уколов (небольшого психологического дискомфорта) до патологических состояний с сильными переживаниями и яркими проявлениями.
Деструктивная форма ревности – предмет отдельного разговора, потому что это состояние почти всегда связано с рядом психических проблем.
Как победить в себе ревность
• Реальность должна побеждать в борьбе с воображением
Любые суждения о действиях или словах партнера должны быть основаны исключительно на фактах, а не на домыслах. Важно понять, что проблема здесь не поведение другого человека, а иррациональные мысли и страхи.
• Не усиливайте свою ревность
Не проверяйте телефон партнера, не следите за ним, не устраивайте допрос. Такое демонстративное недоверие оскорбляет и унижает человека. Даете понять, что подсознательно ожидаете измены и думаете, что партнер на это способен.
• Обсудите свои чувства
Если не с любимым, то хотя бы с другим близким человеком, например, с друзьями или родными. Необходимо выразить свои мысли, чувства и получить поддержку. Ищите тех людей, которые не дадут скатиться в еще большие подозрения. А наоборот – убедят, что переживания не имеют серьезных оснований.
Обсудите свои чувства / Фото Staley Health
• Займитесь восстановлением самооценки
Вы не сможете перестать ревновать и контролировать партнера, пока не разберетесь с собственной самооценкой. Если будет растить уверенность в себе, то с ней придет и доверие к партнеру.
• Учитесь самоконтроля
Не спешите с выводами и обвинениями, если увидите или услышите то, что натолкнет на мысли об измене. В 90% случаев это лишь домыслы, которые не стоят того, чтобы из-за них раздували конфликт.
• Не преувеличивайте эксклюзивность своих прав на избранника
Вы можете рассчитывать на верность, но не можете запрещать ему общаться с противоположным полом, ограничивать свободу выбора и действий. Иначе это уже не любовные отношения, а эмоциональное насилие.
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• Знакомьтесь со своими эмоциями
Стоит научиться осознавать, что именно и в какой момент и почему чувствуете. Это поможет понять природу ревности и способы их нейтрализации.