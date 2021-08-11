Більшість людей ревнують нечасто і несильно, наприклад, у формі легких переживань. Проте є такі ревнивці, які виражають свої відчуття дуже сильно та бурхливо.

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У момент нападу ревнощів людина відчуває:

Загрозу стосункам з боку третьої особи.

Розчарування у своєму партнері.

Розпач і злість на обставини, які призвели до підозр.

Наслідки патологічних ревнощів сумні: люди отруюють життя собі й своїй половинці, здійснюють фізичне і психологічне насильство.

Чому люди ревнують

Згідно з висновками вчених, ревниву реакцію викликає певний набір мозкових ланцюгів. Він формується в залежності від статі ревнивця, а також інших психофізіологічних факторів. Наприклад, чоловіки гірше реагують на фізичну невірність, а жінки важче переживають емоційну.

Ревнощі / Фото Getty Images

Проте ступінь ревнощів не залежить від статі: і чоловіки, і жінки можуть відчувати емоції різної інтенсивності – від легких уколів (невеликого психологічного дискомфорту) до патологічних станів з сильними переживаннями і яскравими проявами.

Деструктивна форма ревнощів – предмет окремої розмови, тому що це стан майже завжди пов'язане з рядом психічних проблем.

Як перемогти в собі ревнощі

• Реальність повинна перемагати в боротьбі з уявою

Будь-які судження про дії або слова партнера повинні бути засновані виключно на фактах, а не на домислах. Важливо зрозуміти, що проблема тут не поведінка іншої людини, а ірраціональні думки та страхи.

• Не підсилюйте свої ревнощі

Не перевіряйте телефон партнера, не стежте за ним, не влаштовуйте допит. Така демонстративна недовіра ображає та принижує людину. Даєте зрозуміти, що підсвідомо очікуєте зради та думаєте, що партнер на це здатний.

• Обговоріть свої почуття

Якщо не з коханим, то хоча б з іншою близькою людиною, наприклад, з друзями чи рідними. Необхідно висловити свої думки, почуття та отримати підтримку. Шукайте тих людей, які не дадуть скотитися в ще більші підозри. А навпаки – переконають, що переживання не мають серйозних підстав.

Обговоріть свої почуття / Фото Staley Health

• Займіться відновленням самооцінки

Ви не зможете перестати ревнувати та контролювати партнера, поки не розберетеся з власною самооцінкою. Якщо буде ростити впевненість в собі, то з нею прийде і довіра до партнера.

• Вчіться самоконтролю

Не поспішайте з висновками та звинуваченнями, якщо побачите або почуєте те, що наштовхне на думки про зраду. В 90% випадків це лише домисли, які не варті того, щоб через них роздмухували конфлікт.

• Не перебільшуйте ексклюзивність своїх прав на обранця

Ви можете розраховувати на вірність, але не можете забороняти йому спілкуватися з протилежною статтю, обмежувати свободу вибору і дій. Інакше це вже не любовні відносини, а емоційне насильство.

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• Знайомтеся зі своїми емоціями

Варто навчитися усвідомлювати, що саме та в який момент і чому відчуваєте. Це допоможе зрозуміти природу ревнощів і способи їх нейтралізації.