Абьюзивными называются отношения, в которых один из партнеров допускает по отношению к другому грубость, жесткость, насмешки.

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Кроме этого, всячески нарушает личные границы, постоянно навязывает свое мнение, подавляет волю и пытается поставить в зависимость различными методами.

Почему определенным людям абьюзивные отношения могут казаться нормальными

• Романтизация

Музыка и кинематограф, которые играют большую роль в жизни человека, переполнены романтизацией абьюзивных отношений. Если мы потребляем так много информации о том, что такие отношения – это романтично, как результат, действительно начинаем так думать.

• Кажется неподдельной любовью

Ссоры, которые заканчиваются драками и словами ненависти, могут показаться доказательством истинных чувств. Ведь бурные страсти не происходят между двумя равнодушными друг к другу людьми.



Бурные страсти / Фото Adobe Stock Photo

Кроме того, абьюзер может начать очень быстро и активно развивать отношения, что кажется вспышкой чувств, подобно представлениям о любви.

• К абьюзерам возвращаются чаще

Часто у тех, кто постоянно подвергался насилию, настолько подорвана вера в себя и самооценка в принципе, что они возвращаются к абьюзерма. Ведь такие люди не верят, что их действительно способны любить.

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• Это нормально, если повсюду

Друзья могут рассказать десятки историй об абьюзивных отношения, но при этом будут утверждать, что это настоящая любовь. Поэтому представление об абьюз формируется, как норма.