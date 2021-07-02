Оказалось, что мальчик хотел спасти любимца от жестокого обращения отца, поэтому решил отдать четвероногого друга.

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"Меня зовут Андрес, мне 12 лет. Мы с мамой решили оставить щенка вам втайне от моего отца, который хотел его продать. Он всегда бил и пинал собаку. Однажды он ударил ее ногой так сильно, что повредил хвост. Я надеюсь, что вы поможете и позаботитесь о ней. Я оставил мягкую игрушку, чтобы собака меня не забыла", – написал в письме мальчик.



Письмо мальчика / Фото Фейсбук

Сотрудники приюта сразу отвезли животное в ветеринарную клинику, чтобы проверить ее состояние здоровья. У щенка оказался сломан хвост и не хватало пары прививок, однако в целом она была вполне здорова.

Собаку назвали Рене и начали поиски лучшей семьи. Благодаря трогательной записке ребенка, история стала вирусной, а количество желающих забрать себе щенка достигла более 300 человек.

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При этом работники приюта отмечают, что людям следует обращать внимание на животных не только потому, что их истории стали популярными в социальных сетях. В мире миллионы брошенных кошек и собак, которые нуждаются в любви и заботе.