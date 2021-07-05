Племінник фотографині Хелен Шрайвер народився у квітні 2020 року, проте познайомитися з ним вона змогла лише через кілька місяців.

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Саме тому, коли карантинні обмеження пом'якшилися, жінка вирішила фотографувати немовлят із Великої Британії, які знайомляться з родиною.

"Я захопила чарівні перші обійми, велику кількість сліз, сміху. Дуже мало було немовлят, які злякалися зустрічі з новими людьми", – прокоментувала Хелен Шрайвер.

Саул

"Саул вперше зустрівся зі своєю бабусею Джил та її чоловіком Геррі. Геррі сліпий, і тому "зустрічав" Саула через дотик", – підписала кадр фотографиня.

Зустріч Саула з бабусею і дідусем / Фото Bored Panda

Джун і Джуд

"Джун є єдиною прабабусею Джуда. Це було так приємно, коли вона нарешті змогла зустрітися й обійняти його", – зазначила авторка кадрів.

Дивіться фото із зустрічі Джун і Джуд:

Захарі та Патрісія

"Прабабуся Патрісія провела більшу частину минулого року сама. Їй 95 років. Ми відчуваємо таке щастя, що наш син нарешті зумів зустріти свою єдину прабабусю. Вони розділені майже століттям. Захарі виросте в зовсім іншому світі, ніж той, в якому народилася його прабабуся. Ось що робить їхню зустріч такою особливою", – зазначили батьки Захарі.

Дивіться фото зустрічі Захарі та Патрісії:

Джордж

"Для греків сім’я – це все. До пандемії ми проводили щотижневі зустрічі та проводили разом всі особливі випадки. Для моїх батьків було руйнівним те, що я була на відстані й не могла бути з сім’єю. Тримати Джорджа вперше в 7 місяців – це те, що ми собі постійно уявляли", – прокоментувала мама хлопчика.

Дивіться фото зустрічі Джорджа з рідними:

Лео

"Ця вагітність була для нас нелегкою подорожжю, оскільки наш перший малюк Генрі був мертвонародженим. З’ясувавши, що у нас знову буде хлопчик, зробило це надзвичайно особливим моментом. Проте переживали, чи пройдемо ми весь шлях. Зараз Лео 3 місяці й ми дуже щасливі", – розповіла мама Лео.

Зустріч Лео з родиною / Фото Bored Panda

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"Ми так раді поділитися цими особливими моментами, коли Лео вперше зустрівся зі своєю великою родиною", – додала мама.