Мама младенца, который не слышал, решила заснять на камеру первую реакцию сына на ее голос. Эмоции, которые выдал малыш, невероятно тронули женщину.

Эйша-Мари Стоун и ее муж Крис Рекс из австралийского города Перт в 2019 году стали родителями мальчика, которого назвали Харрисон. Через несколько часов после рождения врачи сообщили паре, что сын появился на свет с нарушениями слуха.

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После этого родители начали искать способы помочь Харрисону справиться с врожденной особенностью. Пара смогла найти организацию, которая помогает детям со слуховыми дефектами.

Сотрудники этой компании получили слуховой аппарат для Хариссона, которому на тот момент было уже 6 недель. Чтобы навсегда запечатлеть момент, когда мальчик впервые услышит мир вокруг него, Эйша-Мари сняла все на камеру, а затем опубликовала ролик.

Смотрите видео: реакция малыша на мамин голос

На видео видно, как малыш Хариссон сидит со слуховым аппаратом на коленях у своей бабушки и не совсем понимает, что происходит вокруг него. Затем его мама начинает говорить ему: "Харрисон, привет". Тогда мальчик начал широко улыбаться и беззвучно смеяться, растапливая сердце своей мамы.

Я просто сказала его имя, и он широко улыбнулся. Тогда я почувствовала величайшее облегчение в своей жизни,

– призналась Эйша-Мари.

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Сейчас Харрисон уже подрос и слышит благодаря аппарату. Кроме того, мальчик может говорить и строить предложения, как и его сверстники. По словам его матери, он ходит в детский сад и заводит друзей.