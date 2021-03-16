Мама немовляти, який не чув, вирішила зазняти на камеру першу реакцію сина на її голос. Емоції, які видав малюк, неймовірно зворушили жінку.

Ейша-Марі Стоун і її чоловік Кріс Рекс з австралійського міста Перт у 2019 році стали батьками хлопчика, якого назвали Харрісон. Через кілька годин після його народження лікарі повідомили парі, що їх син з'явився на світ з порушеннями слуху.

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Після цього батьки почали шукати способи допомогти Харрісону впоратися з вродженою особливістю. Пара змогла натрапити на організацію, яка допомагає дітям зі слуховими дефектами.

Співробітники цієї компанії отримали слуховий апарат для Харіссона, якому на той момент було вже 6 тижнів. Щоб назавжди закарбувати момент, коли хлопчик вперше почує світ навколо нього, Ейша-Марі зняла усе на камеру, а потім опублікувала ролик.

Дивіться відео: реакція малюка на мамин голос

На відео видно, як малюк Харіссон сидить зі слуховим апаратом на колінах у своєї бабусі й не зовсім розуміє, що відбувається навколо нього. Потім його мама починає говорити йому: "Харрісон, привіт". Трді хлопчик почав широко посміхатися і беззвучно сміятися, розтоплюючи серце своєї мами.

Я просто сказала його ім'я, і він широко посміхнувся. Тоді я відчула найбільше полегшення у своєму житті,

– зізналася Ейша-Марі.

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Зараз Харрісон вже підріс й чує завдяки апарату. Крім того, хлопчик може говорити й будувати речення, як і його однолітки. За словами його матері, він ходить в дитячий сад та заводить друзів.