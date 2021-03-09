В Мумбаи дочь пришла на матч поддержать отца трогательным плакатом. Видео стало вирусным в социальных сетях.

Интересно, что отец девочки не игрок, а оператор, который в прямом эфире записывал матч для официального канала.

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Девочка стала знаменитой из-за своей милой поддержки отца, который работал во время матча. Ребенок сидел на трибуне рядом с мамой и держал в руках плакат, который сделал сам. На нем была надпись: "Мой папа за камерой".

После того, как девочка привлекла внимание, камера показала еще и реакцию ее отца. Мужчина с улыбкой помахал рукой своей дочери на трибуне.

Смотрите видео: как девочка пришла поддержать отца