В магазине одежды посетительница сняла смешное видео с малышом. Ребенок видел свое отражение в зеркале, а потом быстро пыталась поймать того, кто скрывается за ним.

Мальчик думал, что напротив стоит другой ребенок, однако все попытки его поймать были неудачными. Озадаченный малыш несколько раз обегал зеркало, пока его снимали на камеру.

Интересно Я не отпущу тебя больше, – трогательное видео первой встречи 3-летней девочки с сестренкой

Дети, как правило, не узнают свое отражение, пока им не исполнится 1,5 – 2 лет. Хотя они в младшем возрасте часто смотрят в зеркало или другие отбивные поверхности, однако не осознают, что видят свое отражение. В этот момент просто наслаждаются обществом другого человека.

В 1972 году в Университете Северной Каролины было проведено исследование, которое показало, что дети, глядя в зеркало, думают, что против них другой человек.

Смотрите видео: как малыш реагировал на свое отражение в зеркале