Малыш впервые увидел свое отражение в зеркале: курьезное видео
В магазине одежды посетительница сняла смешное видео с малышом. Ребенок видел свое отражение в зеркале, а потом быстро пыталась поймать того, кто скрывается за ним.
Источник:Daily Mail
Мальчик думал, что напротив стоит другой ребенок, однако все попытки его поймать были неудачными. Озадаченный малыш несколько раз обегал зеркало, пока его снимали на камеру.
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Дети, как правило, не узнают свое отражение, пока им не исполнится 1,5 – 2 лет. Хотя они в младшем возрасте часто смотрят в зеркало или другие отбивные поверхности, однако не осознают, что видят свое отражение. В этот момент просто наслаждаются обществом другого человека.
В 1972 году в Университете Северной Каролины было проведено исследование, которое показало, что дети, глядя в зеркало, думают, что против них другой человек.
Смотрите видео: как малыш реагировал на свое отражение в зеркале
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