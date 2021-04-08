Папа-военный считал чрезвычайно важным, чтобы его маленькая дочь знала, насколько она для него важна. Перед тем, как отправиться на долгую службу, мужчина написал 270 записок, по одной на каждый день. Это было нужно для того, чтобы дочь знала, что он о ней всегда думает.

Когда штаб-сержант Филипп Грей из Нью-Йорка отправился на службу, что длилась 9 месяцев, жена предложила ему написать записки для дочери Рози.

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Отец согласился и сделал 270 милых заметок для девочки. Каждую записку мужчина писал от руки, добавляя в некоторые рисунки. Папе понадобилось больше недели, чтобы все написать. Работу он разделы, поэтому за один день мог сделать 30 – 40 заметок.



Филипп пишет заметки для дочери / Скриншот с видео​

"На самом деле, еще до того, как мы поженились, он оставлял мне небольшие записки на кухне или рядом с кроватью. Когда появилась Рози, муж стал делать это еще чаще", – вспомнила жена Кристен.



Записка от отца / Скриншот с видео​

Дочь Рози рассказала, что некоторые послания от папы стали ее любимыми: "Всегда улыбайся. Это заставляет улыбаться всех", "Удачного вам дня" и "Люблю тебя".

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Смотрите видео: как отец оставлял дочери записки